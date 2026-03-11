León se vuelca con el año Gaudí con un calendario repleto de actos

Publicado por Ismael G. Manjón León/Astorga Creado: Actualizado:

El llamado año Gaudí da para mucho o, por lo menos, así lo está pareciendo en apenas tres meses y medio del año 2026 y eso, para la provincia, es algo muy positivo por el aliciente turístico que es. Casa Botines y el Palacio Gaudí están exprimiendo al máximo este aniversario y preparan una serie de actividades para seguir conmemorando al arquitecto catalán y que su memoria y sus obras no queden en el olvido. En los próximos días tanto el museo situado en León como el Palacio ubicado en Astorga realizarán unas presentaciones que servirán para conocer más de primera mano la idea de Antoni Gaudí, su obra y su trayectoria. León y Astorga, de esta forma, aprovechan y sacan partido a dos de las tres obras que hay realizadas por Gaudí situadas fuera de Cataluña.

Por un lado se encuentra Casa Botines Gaudí que, desde inicio del año, ya anunció que estaban preparando una gran variedad de actividades y eventos enmarcados en la conmemoración de Gaudí. Esta semana toca la presentación del libro Mi Gaudí. La biografía escrita por sus amigos, que ha sido redactado por la arquitecta y doctora en historia del arte, Chiara Curti. La cita será en el sotabanco del Museo Casa Botines Gaudí, el jueves 12 de marzo a las 19.00 horas. Mi Gaudí es una biografía del arquitecto catalán que reconstruye la vida de Antoni Gaudí a través de las voces de quienes lo conocieron.A partir de cartas, recuerdos y testimonios olvidados, Chiara Curti traza un retrato íntimo y cercano del maestro. No es una biografía desde fuera, sino desde el corazón de su vida cotidiana. Cada testimonio es una ventana que revela al hombre detrás del genio. Los textos son originales y se han mantenido tal como fueron escritos, con su vivacidad y sus sentimientos intactos. Una biografía única, hecha de relatos, de miradas y de memoria viva. La presentación será una conversación entre la autora, Carlos Mirapeix, director de El Capricho de Gaudí y Carlos Varela, conservador jefe del Museo Casa Botines Gaudí. El acceso a la presentación es libre por la puerta principal del Museo.

Por otro lado tenemos el Palacio Gaudí, que también está exprimiendo al máximo el año conmemorativo del arquitecto y, por ello, están realizando actividades para que su figura no quede en el olvido. El próximo sábado 14 de marzo, sobre las 19.00 horas, acogerá el tradicional Concierto de Semana Santa de la Coral Ciudad de Astorga Excelsior, que este año se integra en la programación del Año Gaudí, con la colaboración del Coro Escarcha.El sábado, a las 19 horas, será el concierto, que propone un recorrido musical y espiritual que dialoga con la arquitectura del edificio diseñado por Antonio Gaudí, explorando la relación entre espacio, emoción y fe a través de un programa coral de gran riqueza estilística. Además, este año se cumplen 45 años de la Coral asturicense y el Coro Escarcha celebra su 30º aniversario. El concierto contará además con varias interpretaciones conjuntas de ambas formaciones. En ellas convivirán estilos que van del barroco al lenguaje coral contemporáneo, con obras de compositores como Antonio Vivaldi, Marco Frisina y Karl Jenkins, configurando un recorrido musical que transita entre la afirmación de la fe, la compasión ante el dolor humano y la trascendencia espiritual. Asimismo el Aula Magna del Seminario Diocesano de Astorga acogerá este viernes a las 20 horas la presentación del libro Juan Bautista Grau Vallespinós, el obispo de Gaudí, obra de Jairo Álvarez Fernández.

«Gaudí podría sentirse orgulloso de que esta música resuene en su palacio» comenta Víctor Murias, director del Palacio de Gaudí