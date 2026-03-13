Renovación en el Patronato de la Fundación MonteLeón con dos nuevos integrantes

La Fundación MonteLeón ha aprobado la renovación de una parte relevante de su Patronato, el órgano de gobierno de la entidad, en el marco del proceso ordinario de actualización de sus miembros previsto en sus estatutos. La renovación afecta a doce patronos y se completa con la incorporación de dos nuevos integrantes, Luis Alberto Gómez García y Jesús Álvarez Courel. Con esta actualización, la Fundación refuerza la composición de su órgano rector, integrado por 16 miembros procedentes de distintos ámbitos profesionales y sociales, que ejercen su labor de forma colegiada y velan por el cumplimiento de los fines fundacionales. Luis Alberto Gómez García es actualmente magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. A lo largo de su trayectoria judicial ha desempeñado diversos destinos, entre ellos Juez Decano de los Juzgados de León y Juez de Primera Instancia e Instrucción en Ponferrada, además de otras responsabilidades en la carrera judicial. Por su parte, Jesús Álvarez Courel es director de la Biblioteca del Ayuntamiento de Ponferrada. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la gestión cultural, habiendo desempeñado anteriormente funciones como Delegado de Cultura de la Junta de Castilla y León en León, gerente del Espacio Cultural de Las Médulas y otros cargos relacionados con la dirección y gestión de equipamientos culturales. La nueva composición del Patronato permitirá a la Fundación MonteLeón.

Luis Álberto Gómez García.DL