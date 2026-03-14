El piano reina en Eutherpe

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Eutherpe ofrece dos conciertos hoy sábado y mañana domingo en el que el piano es protagonista en manos del talento de Andrej Shaklev (Macedonia) y Maja Cierach (Polonia), respectivamente.

Andrej Shaklev es un pianista macedonio, residente en Italia, actualmente enseña en el Conservatorio de Música de Sassari, terminó sus estudios en Italia en Trieste e Imola, MDW deViena, Mozarteum de Salzburgo y Royal College of Music de Londres, obtuvo una beca completa para estudiar el Artist Diploma en Londres y ha sido apoyado por la Fundación Kathleen Foreman Casali y la Fundación Williamson para la Música. Sus profesores fueron Teresa Trevisan, Boris Petrushansky, Jan Jiracek Von Arnim, Dorian Leljak y Klaus Kaufmann.

Maja Cierach, nacida en 2008 en Olsztyn, comenzó a aprender piano a los cuatro años. Se graduó en la Escuela Primaria Estatal de Música de Olsztyn. Actualmente es estudiante de la Escuela General y Secundaria de Música Feliks Nowowiejski en Gdansk (Polonia), en la clase de piano de la Profesora Asociada Elzbieta Pasierowska. Es laureada con más de 40 premios, distinciones y galardones especiales en concursos de piano nacionales e internacionales. Ha obtenido el Primer Premio en numerosos concursos, entre ellos el Internacional de Piano AEGIO en Lódz(2025), el Internacional de Piano de Orbetello en Italia (2025), o el Internacional de Música de Lugano.