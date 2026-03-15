El Museo Casa Botines Gaudí supera todas las expectativas

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

El llamado Año Gaudí está dando para mucho o, por lo menos, se está reflejando en una de sus obras. El Museo Casa Botines Gaudí, ubicado en León es una de las tres obras que el arquitecto catalán realizó fuera de Cataluña. El Palacio de Astorga y El Capricho en Comillas son los otros dos edificos que acompañan al de la capital leonesa.

Casa Botines, este 2026, ha presentado decenas de talleres, exposiciones y actividades para conmemorar el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Unos actos que han conseguido que el interés por conocer un poco más de cerca la obra que realizó el aquitecto. Esto, junto al trabajo de todo el equipo del museo ha conseguido que, poco a poco, las visitas aumenten, los talleres cuenten con una gran participación y que los colegios e institutos quieran visitar el edificio, además de realizar talleres educativos.

El Museo Casa Botines Gaudí cuenta con una programación educativa de temporada dirigida a escolares de muchas zonas de España. Marta Sabugo, jefa de Programas Públicos de Fundos y Nadia Teixeira, responsable de Educación en el Museo Casa Botines Gaudí son las grandes responsables de que este programa educativo esté teniendo un éxito enorme entre los colegios e instituos, consiguiendo que las reservas escolares aumenten en un 200% con respecto a la temporada anterior. La temporada actual dio comienzo en septiembre de 2025 y, desde entonces, las reservas no han hecho otra cosa que aumentar, lo que indica que el interés por Gaudí es cada vez mayor. «Es cierto que en los inicios del museo a nivel escolar nos ha costado un poco. Antes teníamos que ir nosotros colegio por colegio, pero este año, con respecto al anterior, hemos tenido una subida de un 200% en número de visitas educativas. Nosotros esperábamos que creciera por el Año Gaudí, pero tampoco creíamos que iba a tener esta expectación, aunque nos gusta mucho y nos exige, ya que tenemos todas las semanas reservas de varios grupos al día. Además ahora son los colegios e institutos los que tienen la iniciativa y nos preguntan para poder visitarnos», comenta Marta Sabugo acerca de el crecimiento tan exponencial que han tenido si se compara los datos de la temporada anterior con esta hasta el momento.

Marta Sabugo y Nadia Teixeira, responsables de las actividadesFUNDOS

El Museo Casa Botines Gaudí está teniendo reservas, no solo de la provincia de León, sino que lugares como Galicia, Asturias o Portugal también han escogido a Gaudí como viaje escolar para visitar el museo. «Tenemos reservas desde León, pero también estamos recibiendo un gran interés desde fuera, ya que el hecho de estar cerca de zonas como Galicia, Asturias o Portugal han incentivado que quieran acercarse a visitarnos», comentan Marta y Nadia acerca de las zonas hasta donde esta llegando el arquitecto.

El Ampa de los diferentes centros educativos, también está haciendo lo suyo pidiendo y queriendo que sus hijos disfruten de una actividad cultural que les va a nutrir de conocimiento sobre un arquitecto muy reconocido. «Sabemos que el Ampa de los colegios e institutos están eligiendo la cultura y, en concreto, a Botines para hacer una escapada cultural, algo de lo que estamos muy agradecidos porque luego, además, los niños cuentan anécdotas que viven durante la jornada», dicen las responsables del programa.

Nadia durante una visita guiada a infantilesFUNDOS

Programa educativo

Casa Botines Gaudí cuenta con un programa educativo para que todos los interesados puedan ver las opciones que ofrecen desde el museo. «Nosotros tenemos un programa educativa que lanzamos cada mes de septiembre para que todos los colegios e institutos puedan verlo y preguntar por la actividad que quieran. Además, tenemos una buena adaptación para cada ciclo escolar», explica Nadia Teixeira acerca del programa educativo que tienen desde septiembre de 2025. Nadia que también es la encargada de realizar estas actividades como la visita guiada a todo tipo de edades. «Hoy, por ejemplo, vengo de hacer una visita guiada de un curso de niños de cuatro años. Obviamente tu no puedes utilizar el mismo vocabulario ni explicarte de la misma forma, de ahí que el programa que tenemos tenga estas diferencias para poder adaptarse uno a lo que necesita cada ciclo escolar», agrega.

En el programa se pueden diferenciar hasta cinco tipos de actividades según ciclo educativo: las dirigidas a la educación infantil, a la educación primaria, a la educación secundaria y Bachillerato, a la universidad y educación de adultos y algunos itinerarios complementarios. Además de dividirse según ciclo escolar en el que se esté, también hay dos tipos de actividades: una de ellas tiene una duración de 60 minutos y la otra es de 90 minutos. Tienen un coste de cuatro y seis euros por persona respectivamente.

«A corto plazo tenemos sorpresas como una actividad conjunta entre todas las obras de Antoni Gaudí»

Para educación infantil se puede encontrar la visita titulada Bajo la piel del dragón, una visita, donde se explora, de forma sensorial, las partes del dragón. Si se quiere realizar la actividad de 90 minutos, el propio museo enviará unos recursos con antelación para preparar la visita, donde se explorará el lado sorprendente de Gaudí.

Para educación primaria, Casa Botines cuenta con dos ofertas nuevamente: El universo de Gaudí y Descubre el espacio. La primera se adentra en los elementos más representativos de la arquitectura de Gaudí, con especial atención a la singularidad de la Casa Botines. La segunda se introduce a los estudiantes en los distintos tipos de espacios que proyectó Antonio Gaudí para La Casa Botines, además de que, otra vez, el museo volverá a enviar el material necesario para preparar la visita.

En educación secundaria y Bachillerato, el museo ofrece hasta tres actividades: Antonio Gaudí y la modernidad, Gaudí en bruto. La sostenibilidad de los materiales y la belleza del objeto cotidiano. En la primera el alumnado se sumergirá en la historia de la Casa Botines, explorando su significado en el contexto histórico y social de finales del siglo XIX, como una de las obras más representativas del modernismo arquitectónico en León. En el segundo tipo de actividad, el museo centra la importancia de que Gaudí fue un arquitecto visionario, no solo por sus innovadoras obras, sino también por su enfoque sostenible hacia la arquitectura donde se respetaban los ritmos de la naturaleza. Por último, en la belleza del objeto cotidiano, se aprende a valorar la importancia de detenernos en los pequeños detalles, los cuales son esenciales para comprender la profundidad y el significado de su obra.

«Galicia, Asturias y Portugal son tres zonas, las cuales nos mandan clases para conocer a Gaudí de cerca»

El Museo Casa Botines Gaudí ofrece también visitas dirigidas a grupos universitarios y de educación para adultos, manteniendo las mismas modalidades de visita explicadas anteriormente. Estas experiencias se adaptan de forma personalizada a las necesidades de cada grupo.

Recreación en un colegio de los torreones de Casa BotinesFUNDOS

En itinerarios complementarios a estos anteriores existen tres en concreto: Ruta urbana El León de Gaudí, visita a la colección Fundos y visita a las exposiciones temporales. Estas visitas complementarias a la exposición permanente están pensadas para todos los públicos y ofrecen una forma diferente de descubrir la Casa Botines y su entorno. Incluyen propuestas como la ruta urbana por el León modernista, recorridos por las exposiciones temporales o visitas centradas en la colección de la pinacoteca.

Fuera de período lectivo, también tienen actividades educativas en su programa, destacando los periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y verano y los días 31 de octubre, 16 y 17 de febrero y el 24 de abril.

Manualidad sobre Gaudí realizada en un colegio de LeónFUNDOS

Un futuro con ilusión

Este año se enmarca en la conmemoración del arquitecto Antoni Gaudí y eso ha incentivado en gran medida las ganas de visitar el museo. Además, desde la organización se espera que haya jornadas conjuntas entre varios edificios realizados por Gaudí, entre las que destaca la Sagrada Familia con la que se tiene una relación muy estrecha desde Botines.La cuestión y objetivo que se plantean a futuro pasa por mantener los datos que consigan este 2026, que tiene pinta de ser cifras récord para el museo. «El objetivo que tenemos marcado es mantener e incentivar que los colegios e institutos continúen acercándose a visitarnos para que no quede como un año fugaz y ya, sino que sea el principio de algo importante», finalizan Marta y Nadia sobre el futuro y lo que esperan conseguir de cara a las temporadas siguientes.

El Museo Casa Botines de Gaudí tiene varios retos que afrontar, pero de la mano del equipo que hay detrás de todas estas actividades, de seguro que consiguen todos y cada uno de los objetivos que tienen planteados esta temporada y la siguiente. Lo que es seguro es que este 2026 será inolvidable y que todavía faltan muchas sorpresas y actividades por conocer.

"De la temporada pasada a esta hemos crecido un 200% en número de visitas guiadas que tenemos"