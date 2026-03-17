Natalia Moreno, del cine a la novela
Eeste próximo jueves, a las 19.30 horas, La Casona de San Feliz de Torío recibe a la directora de cine, guionista y productora Natalia Moreno, para presentar su novela Madonna no nació en Winsconsin. Se trata de la historia de una mujer que recuerda su pasado para poder tener presente. El libro ha sido publicado por Galaxia Gutenberg.
Natalia Moreno (Zaragoza, 1979) es directora, guionista y productora. Formada en artes dramáticas, comenzó su carrera en el teatro y estudió dramaturgia con autores como Juan Mayorga o José Sanchis Sinisterra. Luego fundó Kokoro Films, desde donde desarrolla proyectos cinematográficos que han sido reconocidos con premios como el Goya o el Forqué.