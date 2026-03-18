Puro sentimiento de Luxor, Coque y De Gonari

Se puede ser apabullante y detallista. Y multiplicarlo por tres y conseguirlo. Carlos Luxor, Carmen Coque y Fran de Gonari lo hacen. Se puede ser excesivo y altamente sensible y lo son como puro sentimiento en un planteamiento artístico de largo guion. Pero lo primero es antes en este Sincretismo emocional II, título de la exposición que abren este sábado en el Museo de los Pueblos Leoneses, ese espectacular recinto en Mansilla de las Mulas gestionado por el Instituto Leonés de Cultura, esto es, la Diputación de León. Hora, como de misa: 12.30. «Dedicado a la memoria de mi madre, Lourdes Marcos Gómez», Carlos Luxor. «A todas las mujeres valientes que en mi vida han sido, son y serán» (Carmen Coque). «A la memoria de mi buen padre Paco y a la ayuda, fuerza e ilusión que me sigue dando mi querida madre María Antonia» (Fran de Gonari). Alta sensibilidad.

Y a las dedicatorias suman los agradecimientos en una lista completa de afectos. Por ejemplo, a los inspiradores y entusiastas modelos fotográficos: «Alonso y Guzmán (nuestros queridos angelitos buenos); Angel Iznaola, Carlos Bajo Núñez SuperCarl, Carolina Aller, Diego Fuentes Dogo, Iago Rodelas, Jaime Pizarro, Javier Emperador, Javier Iriso, Jesús Riquelme, Martirio, Saul Puerta Navajo y Susi Pop».

En su caso, a estos Somnium Makers hay que seguirles desde la presencia visual de sus exposiciones. Aunque la teoría sea un buen aperitivo cuando se explica que los pensamientos y sentimientos creativos de Luxor, C. Coque y De Gonari se sumergen en ríos de influencias. Lo hacen con libertad. Pero evitan (al menos lo intentan) no herir sensibilidades con provocaciones manidas. Esas influencias se convirtieron en las guías de este proyecto, permitiendo a estos tres creadores plasmar en sus obras muchas de sus emociones, sensaciones e inquietudes rebuscando también en su memoria más íntima. A través de sus obras encuentran como plasmar no solo su espiritualidad. También están presentes, sutilmente, el compromiso con nuestro desbocado mundo actual, con la comunidad lgtbiq+, con el respeto y admiración por sus raíces leonesas, y con algunos de sus amados iconos como Martirio o Julieta Serrano. Dicho queda.

Con sus habilidades plásticas e inspirados por corrientes artísticas como el Barroco, el Romanticismo, el Simbolismo, el Realismo, el Pop Art, el folclore leonés, la moda y el cine han buscado plasmar su percepción de la Belleza. La han encontrado no solo en sus variadas influencias. También la han hallado en ritos de la cultura popular y religiosa, impregnadas ambas de un rico folclore, como el de las tierras y pueblos de León. Dicen Somnium Makers: «Hallamos la belleza en seres humanos poco convencionales. En personas inspiradoras que irradian vida, verdad y emoción; con una fuerza y profundidad conmovedoras de las que a veces ni son conscientes". Tampoco se han olvidado de la incesante búsqueda del sentido de la vida y de la muerte. La vida en ocasiones es cruel, injusta, absurda y de una oscuridad que puede resultar abrumadora; incluso aterradora. El dolor es un compañero de viaje constante en la vida del ser humano. Pero en este mundo también existe Luz, y una Belleza que a veces nos emociona hasta hacernos llorar; pero de felicidad. O nos arranca risas bien sinceras, como las del niño que aún atesoramos en lo más hondo de nuestro ser. Ese niño con su bondad e ingenuidad nos rescata del desencanto más amargo; o de la locura, permitiéndonos alentar profundamente y seguir adelante avanzando en este poliédrico viaje llamado Vida hasta concluirla, a ser posible en Paz.

Es una propuesta de treinta obras: «Nuestra exposición se compone de una sinfonía de obras a modo de ballet de expresión plástica que se despliega en una danza de técnicas diversas». Aquí, las obras se convierten en ventanas al alma de este colectivo de creadores.