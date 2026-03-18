Tom Holland se enfrenta a un mundo sin recuerdos en el nuevo avance de 'Spider-Man'

Publicado por EFE Los Ángeles Creado: Actualizado:

Tom Holland regresa a la piel del famoso Peter Parker para enfrentarse a un mundo que lo ha olvidado en el primer avance de 'Spider-Man: Brand New Day' que se lanzó este martes.

"Me llamo Peter Parker. No os acordáis de mí, pero antes nos conocíamos. Iba a pasar algo muy malo y la única forma de impedirlo fue hacer que todo el mundo se olvidara de mí. Porque no solo soy Peter Parker, soy Spider-Man'", reza el inicio de un tráiler en el que el protagonista vuelve a trepar muros con la ayuda de su tela de araña.

Tras el doloroso fallecimiento de su tía May, Parker se enfrenta a una realidad profundamente solitaria. Debido al sacrificio personal que realizó para proteger el multiverso, el mundo, incluyendo a sus seres más queridos, MJ (Zendaya) y su mejor amigo Ned (Jacob Batalon), ha olvidado por completo quién es él.

En una parte del avance, el protagonista coincide en la sala de la universidad con Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo, quien regresa al universo Marvel dispuesto a ayudarlo a descifrar lo que está pasando con el ADN mutado dentro de su cuerpo.

El reparto de la nueva película, que prevé su estreno el próximo 31 de julio, lo completan Jon Bernthal, como Punisher (Escorpión); Sadie Sink ('Stranger Things'); Tramell Tillman ('Severance'); Liza Colon-Zayas ('The Bear') y Marvin Jones II, quien interpreta al gánster Tombstone.

Holland ha interpretado a Peter Parker en los tres filmes dirigidos por Jon Watts: 'Spider-Man: Homecoming' ('Spider-Man: de regreso a casa', 2017); 'Spider-Man: Far From Home' ('Spider-Man: lejos de casa', 2019) y 'Spider-Man: No Way Home' ('Spider-Man: sin camino a casa', 2021).

Las tres anteriores cintas de la saga 'Spider-Man' también han estado protagonizadas por la aclamada actriz estadounidense Zendaya ('Dune', 'Euphoria').

La última cinta de 'Spider-Man' generó unos ingresos de casi 2.000 millones de dólares en la taquilla mundial, a pesar de los desafíos de la pandemia del coronavirus, según los datos del portal Box Office Mojo.