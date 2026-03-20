'Casa Nostra' de Manilla,en el ILC

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El escritor, poeta y periodista leonés Antonio Manilla (1967), columnista de Diario de León, presentó este jueves su último poemario Casa Nostra, en el que el autor, como explicó a EFE, alude a temas recurrentes de su obra las «cuatro casas que los hombres poseemos en sentido metafórico: el pasado, la infancia, la muerte, la pérdida y, como novedad, la literatura a través de la lectura». El escritor José Luis Puerto, Premio de las Letras de Castilla y León y el músico Diego Gutiérrez, acompñaron a Manilla. Casa Nostra fue editada hace dos meses pero su presentación se ha retrasado para conmemorar el Día de la Poesía que se celebra mañana sábado, 21 de marzo, como apuntó el autor. La obra ganó el Premio de Poesía José Zorrilla.