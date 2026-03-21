El Teatro El Albéitar acoge mañana una sesión doble de documentales sobre la represión franquista en la montaña leonesa

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El Teatro El Albéitar de la Universidad de León acogerá mañana, domingo 22 de marzo, a partir de las 19.30 horas, una doble sesión de documentales sobre la represión franquista en la montaña leonesa con ‘Coto privado de caza’ y ‘Tal vez la niebla’, ambos dirigidos por Carlos Balbuena.

Los dos documentales nacieron de una larga investigación sobre la representación cinematográfica de la memoria colectiva. “Construidos a partir de los paisajes cargados de fantasmas de la montaña central leonesa y de testimonios de mujeres familiares de represaliados, las dos películas se encargan de escuchar las palabras y observar los espacios vacíos para intentar desentrañar cómo es posible que en todos estos años, este país aún no haya sido capaz de dignificar la memoria”, señaló el director.

‘Coto privado de caza’, interpretado por Mónica Castro de Lera, Rosario Granell, Nieves de Lera, presenta la Guerra Civil Española, la posguerra y la represión viajando a los lugares donde sucedió todo para enfrentarse a lo que queda, de modo que emerja la memoria colectiva

Por su parte, ‘Tal vez la niebla’ conecta el espacio con el relato de cinco mujeres, más una que no se expone, para contar qué pasó durante el periodo de la Guerra Civil Española, qué sucedió con sus padres y abuelos, cómo se sigue viviendo con ello y la manera en que la petición de la dignidad se realiza a través de la ley de la memoria histórica.