Tilín Telón Teatro lleva este lunes al Teatro El Abéitar de León la comedia ‘Qué bollo es vivir’

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La compañía de Azadinos, Tilín Telón Teatro, subirá mañana, lunes 23 de marzo, a partir de las 20.30 horas, al escenario del Teatro El Albéitar de León la representación de la comedia ‘Qué bollo es vivir’, cuya recaudación íntegra se donará a al Teléfono de la Esperanza.

La compañía leonesa promete “una noche de teatro solidario que nadie se debe perder” en la que buscan que los espectadores acudan a “reír, emocionarte y colaborar con una buena causa”, ya que “el teatro también puede cambiar vidas”. Una invitación a la solidaridad que permitirá, al mismo tiempo, disfrutar de una historia llena de amor, enredos, intercambios de pareja y muchas risas.

Para poder disfrutar de la actuación, los espectadores tendrán que hacer un donativo de diez euros que irá destinado íntegramente al Teléfono de la Esperanza, en cuya sede ya están a la venta las localidades, que también se podrán adquirir en la taquilla del teatro 30 minutos antes de la función.