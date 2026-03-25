Llega a León la VI edición de la Feria de Editores Emergentes (FEE)

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La Feria de Editores Emerfentes (FEE) llega a León con su VI edición. La primavera viene cargada de propuestas culturales y una de las que más se está esperando es la Fee que ya fue presentada en la mañana del 24 de marzo en el Consistorio de San Marcelo. Del 9 al 13 de abril, los amantes de la literatura podrán disfrutar de diversas actividades que habrá disponibles por varias zonas de la ciudad leonesa. De esta forma, FEE se consolida como una feria de carácter progresista que busca convertir el espacio público en un foro de debate crítico, diversidad y justicia social a través de la lectura, aseguran desde la organización.

La presentación contó con la presencia de la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado; la directora de FEE, Magalí Labarta; el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la ULE, Diego Soto; y Héctor Escobar en representación de M.A.L., entidad organizadora de la feria.

Para Elena Aguado FEE es una feria que «año a año se va superando, realizando un importante esfuerzo en traer a personas que interesen a los diferentes segmentos de lectores» y que, además, «pone especial atención a las nuevas formas de expresión e ilustración combinado muy bien la expresión literaria con la con la ilustración y contribuyendo a perfilar esa ciudad que queremos como un espacio civilizado y amable de convivencia con un acceso a una oferta cultura amplia y siempre de calidad».

La directora de FEE, Magalí Labarta ha destacado que en esta sexta edición la feria busca consolidarse como un refugio al pensamiento independiente y que será el lugar para abrir debates en torno al feminismo, la diversidad y el pluralismo. Entre los participantes destacan Lucía Lijtmaer, Violeta Serrano, Ángelo Néstore, Agustina Guerrero o Candela Sierra, entre otros.

Además, dentro de la programación destaca la exposición Goya – Hellboy una iconografía de monstruos por Stèphane Levallois.