Continúan los andamios en la iglesia de San Marcos

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La remodelación de la iglesia de San Marcos está llegando a su fin tras más de un año tapada con andamios y una lona para restaurarla y dejarla acorde al resto del edificio. A lo largo del lunes 23 de marzo, los trabajadores quitaron la lona, lo que conseguía dejar visible la iglesia tras tanto tiempo escondida bajo la misma. Solo quedaban quitar los andamios que, en teoría, deberían haberse quitado a lo largo de la mañana de hoy, pero no ha podido ser.

Entre las 6.00 y las 14.00 horas del 24 de marzo se debían haber quitado esos andamios que todavía no dejan visible este edificio que tanto tiempo lleva tapado. A pesar de ello, los viandantes que pasan por ese sitio se quedan mirando contemplando la restauración realizada en la iglesia y se encuentran a la espera de poder verla y disfrutar de ella sin barras de metal que fastidien a la vista y no dejen vislumbrar una edificación que carga con mucha historia detrás de la misma.

Este pequeño contratiempo no es nada si se le compara con los ocho años de retraso con los que se ha finalizado esta restauración, una remodelación de una iglesia acreditada representante del «estilo Reyes Católicos» y que es un edificio esbelto con capillas contrafuertes.

Se espera que el andamio desaparezca de la iglesia en los próximos días para, de esta forma, dar por concluida la remodelación de la iglesia de San Marcos, un edificio histórico leonés.