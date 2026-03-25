'Esencia', una obra que tambalea la realidad

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Esencia, un duelo interpretativo entre Juan Evchanove y Joaquín Climent, da continuidad a la programación de artes escénicas para adultos del Auditorio Ciudad de León, de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. Una obra que subirá a la escena leonesa el 25 y 26 de marzo a las 20:30 horas de la mano de la compañía Entrecajas Producciones Teatrales y bajo la dirección de Eduardo Vasco.

Esencia es una de las obras más enigmáticas de Ignacio García May, un laberinto de percepciones donde la realidad se tambalea y se torna difusa. Una invitación a la reflexión y al cuestionamiento de nuestras propias certezas, una exploración sobre la realidad que nos rodea. Esencia es la inexistencia misma de lo real.

El precio de las entradas es de 18 euros. La función del miércoles 25 está incluida en el abono de adultos, mientras que la representación del jueves 26 está fuera de él. Las entradas se pueden adquirir en la app y en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León, pero también es posible adquirirlas en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.

Sinopsis

Juan Echanove y Joaquín Climent son Pierre y Cecil, dos viejos amigos que se reencuentran después de muchos años. Su conversación, entremezclada con recuerdos y reflexiones, está atravesada por la espera de un misterioso autor que nunca va a llegar. ¿O quizá ha estado presente desde el principio?

De esta forma el Auditorio Ciudad de León, promovido por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, consigue que, cada semana, haya una oferta variada con respecto a obras de teatro u otras actividades. Además, esta programación está incluyendo a todo tipo de perfiles a nivel de edad, ya que hay una oferta tanto para los más pequeños, siendo esta más familiar o para los más adultos, para que también tengan algunos eventos o actividades donde puedan asistir y disfrutar de la cultura de León.

La oferta semanal que hay en el Auditorio Ciudad de León incluye a todo tipo de perfiles, desde los más jóvenes hasta los adultos