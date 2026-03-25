La Fundación Vela Zanetti acoge este sábado la ponencia histórico-fotográfica 'La conexión húngara'

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La Fundación Vela Zanetti, en León capital, acogerá este sábado a las 17.30 horas la ponencia histórico-fotográfica 'La conexión húngara', que realizará un recorrido por la influencia de autores húngaros en el fotoperiodismo moderno.

La Asociación Focus de Fotógrafos Leoneses, con la colaboración del Ayuntamiento de León y la Fundación Vela Zanetti, ha organizado esta iniciativa abierta a todo el público y gratuita hasta completar aforo. La conferencia será impartida por el fotógrafo e historiador Jesús M. Santander, que abordará la huella internacional de figuras "clave" de la fotografía como Robert Capa, Gerda Taro, Kati Horna, Nicolás Muller o Juan Gienés, entre otros.

A través de su trayectoria se explorará cómo Hungría se convirtió en una de las grandes canteras de fotógrafos influyentes del siglo XX. Según el historiador Károly Kincses, autor del catálogo 'Fotógrafos Made in Hungary', Hungría es la mayor exportadora de fotógrafos mundialmente famosos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El contenido de la ponencia profundiza especialmente en el papel de estos autores durante acontecimientos históricos como la Guerra Civil española, así como en su aportación al fotoperiodismo moderno y su impacto en la narrativa visual contemporánea.

'La conexión húngara' propone una mirada histórica y artística que pone en valor la relación entre España y Hungría a través de la fotografía, para destacar tanto a los fotógrafos que desarrollaron su carrera en el extranjero como a aquellos que permanecieron en su país.