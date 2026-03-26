Valderas celebra el teatro con 'La biblioteca imaginaria'

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Teatro, el Ayuntamiento de Valderas a través del proyecto Sembrando Cultura apuesta este viernes por la excelencia escénica de la mano de la compañía Teatro Arbolé. Los títeres y la magia de la escena zaragozana tomarán el protagonismo con la representación de La biblioteca imaginaria, una obra diseñada para enamorar a grandes y pequeños de los libros. La obra se representa en el Auditorio María de las Hazas a las 18.00 horas.

Un viaje al corazón de los libros La biblioteca imaginaria es mucho más que una función de teatro; es un canto al poder de la lectura y la creatividad. A través de la historia de Leocadia, una bibliotecaria muy especial, y su compañero Marcial, la obra transporta al público por los clásicos de la literatura universal. Con una puesta en escena que combina títeres, objetos y actores, Arbolé consigue que las páginas de los libros cobren vida sobre las tablas.

Excelencia desde Zaragoza Con más de 40 años de trayectoria, Teatro Arbolé es un referente nacional e internacional en el teatro para la infancia. Su llegada a Valderas supone una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo de alta calidad que ya ha recorrido los principales festivales del país.

«Queremos que este Día Mundial del Teatro sea una fiesta de la cultura en Valderas, recordando que el teatro, al igual que los libros, es una ventana abierta a otros mundos», señalan desde la organización.

La Biblioteca Imaginaria cierra una trilogía que se inicio con Veo Leo, y continuó con Leocadia y los Ratones, cuyo objetivo principal era transmitir a los niños y niñas el placer de la lectura, y presentar las bibliotecas como lugares llenos de magia, en los que cada libro es un pequeño y maravilloso tesoro. En esta ocasión Leocadia, nuestra particular bibliotecaria y Laura, esa pequeña e incansable lectora, viajarán a través de los libros y correrán grandes aventuras.