La ciudad de León suena a España

La Orquesta Sinfónica Ciudad de León Odón Alonso suena por España este domingo en un concierto que tendrá lugar en el Auditorio a partir de las 19.30 horas. Y eso se hace recurriendo a autores que son historia universal de la música pero que han creado repertorio sinfónico inspirado en España y que se ha convertido en indispensable en el mundo de la música clásca. Aire Español es el título de esta cita que hará del domingo un buen plan para estas tardes llenas de Semana Santa. Complementario o alternativo, un acierto seguro.

Aire Español es un programa lleno de ritmo, color y carácter dedicado a algunas de las páginas más brillantes del repertorio sinfónico. Bajo la dirección de su director artístico, Dorel Murgu, la formación leonesa presentará un recorrido musical que une tradición, virtuosismo y espectacularidad orquestal. Consolidada como una de las instituciones musicales de gran nivel, la Orquesta Sinfónica Ciudad de León volverá a demostrar en este programa su versatilidad y su compromiso con el gran repertorio musical sinfónico.

La agrupación, reconocida por la calidad de su sonido y por el nivel sus interpretaciones, propone en esta ocasión un viaje musical en el que se funden la música clásica con la vitalidad de las danzas y ritmos españoles. Al frente del concierto estará Dorel Murgu, director artístico de la orquesta, cuya sensibilidad musical y capacidad para moldear el sonido orquestal han marcado el crecimiento artístico de la formación en los últimos años. Su dirección combina precisión técnica, profundidad expresiva y una clara visión interpretativa, cualidades que permiten a la orquesta abordar con brillantez programas de gran riqueza estilística como el que presenta Aire Español.

Tomás Martín

El concierto contará además con la participación especial del solista de castañuelas Tomás Martín, cuya trayectoria lo sitúa entre los intérpretes más destacados de este instrumento. Reconocido por su virtuosismo y por el enfoque innovador con el que ha llevado las castañuelas al ámbito sinfónico, ha actuado como solista con formaciones como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Stat Sibiu Philharmonic (Rumanía) o la Orquesta Sinfónica Siciliana, además de participar en festivales internacionales como el Cartagena International Music Festival de Colombia. La velada comenzará con la brillante rapsodia España de Emmanuel Chabrier, una obra llena de color orquestal y vitalidad que captura la fascinación europea por la música y la cultura españolas. A continuación, el público podrá disfrutar de una selección de escenas de la célebre Suite española de Isaac Albéniz, en una versión para castañuelas y orquesta realizada por Flores Chaviano, que recrea distintos paisajes musicales de la geografía española. En la segunda parte, sonará la Suite nº2 de El sombrero de tres picos de Manuel de Falla, una pieza de gran fuerza rítmica y carácter. Inspirada en el ballet del mismo título, destaca por su intensidad dramática y su atractiva riqueza melódica, convirtiéndose en un auténtico homenaje a la cultura española. El concierto terminará con el conocido Bolero de Maurice Ravel, una obra que, con su famoso crescendo, será el deleite de los asistentes. Con una duración aproximada de una hora y cuarenta minutos, Aire Español se presenta como un concierto para emocionar y conectar con el público, una propuesta para dejarse llevar por la riqueza de la música española. Las entradas tendrán un precio de 20 euros para platea, anfiteatro y palcos, y 10 euros para la tribuna posterior, y podrán adquirirse en las taquillas del auditorio desde cuatro horas antes del inicio del concierto o en la web del auditorio.