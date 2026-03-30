La Fundación Sierra-Pambley de Villablino inaugura este martes la exposición 'El samartino'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Sierra-Pambley de Villablino acoge este martes, 31 de marzo, a partir de las 18.00 horas, la inauguración de la exposición El samartino, promovida por el Club Xeitu con una subvención de fondos europeos para actuaciones en las reservas de la biosfera concedida por la Junta de Castilla y León. La exposición podrá verse en Villablino durante los meses de abril y mayo.

El samartino hace un recorrido por la historia de la alimentación a través de la historia de Laciana, muestra el proceso tradicional de la matanza del cerdo y la preparación de sus derivados, y rinde homenaje a mujeres de la zona que han preparado los platos más genuinos de la gastronomía local: caldo de berzas, caldereta de cordero, empanada del país, lomo de vaca, cocido babiano, grutsu, fisuelos, retorcidos, mazapán…

El acto servirá además para la presentación del libro del mismo título, El samartino, una cuidada edición de 288 páginas con fotografías de Virginia Morán y Cristina Velasco, ilustraciones de Manuel Sierra y textos de Víctor del Reguero y Abel Díaz González.