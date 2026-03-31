Unicaja crea sinergias para grandes clarinetistas

Un concierto de Mozart para clarinete o jazzístico de Woody Allen, instrumento que casualmente hace célebre el cineasta por su fama y por su amor por la música. El clarinete, de moda. En Cresi (Creando Sinergia) Unicaja aporta el apoyo necesario para crear cantera y que los talentos tengan su oportunidad y espacio para crecer como músicos. 150 estudiantes y docentes de clarinete han participado durante marzo en los conciertos de la décima edición de Creando Sinergia, un proyecto educativo y artístico de referencia en España que cuenta, un año más, con el respaldo de Unicaja. Las actuaciones han tenido lugar en Oviedo, Astorga y Avilés, reuniendo a alumnado de conservatorios y escuelas de música de Asturias, Cantabria y Castilla y León.

Los conciertos se celebraron el 15 de marzo, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo; el día 22, en el Teatro Gullón de Astorga, y, finalmente, el 27 de marzo en la Casa Municipal de Cultura de Avilés, donde se puso el broche final a esta edición conmemorativa. obre el escenario han actuado en directo músicos de todas las edades y diferentes niveles formativos, de 18 centros educativos.