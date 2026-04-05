Un teatro que sacude desde lo esencial

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La sala Black Bourbon acoge una propuesta teatral diferente. Bajo el título El Experimento de la Manzana, el público deberá estar preparado para reír, reflexionar y, sobre todo, sorprenderse por la actuación que se realizará. Se trata de una obra que parodia la vida y reflexiona sobre el momento que atraviesa el ser humano en la actualidad, tomando a Adán como representación masculina y a Eva como la femenina.

Lejos de los montajes convencionales, esta pieza apuesta por una narrativa simbólica en la que los personajes de Adán y Eva funcionan como arquetipos universales.

No son solo los primeros seres humanos, sino un espejo en el que se proyectan las inquietudes del hombre y la mujer contemporáneos. A través de ellos, la obra plantea preguntas incómodas: ¿qué significa realmente existir?, ¿hasta qué punto somos libres en nuestras decisiones?, ¿cómo gestionamos el deseo, la culpa o el miedo?

Protagonizada por Enrique Díez y Paula Sánchez (titulados en Arte Dramático) y bajo la dirección de Pilar Asensio, la pieza nos plantea la existencia desde una mirada infantil, simplista y con un sutil toque de crueldad. Nos retrotrae a ese instante en el que los personajes, «recién nacidos», descubren el mundo con todas sus luces y sombras.

Uno de los aspectos más llamativos de El Experimento de la Manzana es su enfoque: la historia se desarrolla desde una mirada casi infantil. Los personajes, «recién nacidos», descubren el mundo como si todo fuera nuevo, lo que permite al espectador observar la realidad desde una perspectiva despojada de prejuicios. Sin embargo, esa aparente ingenuidad pronto deja paso a una dimensión más oscura.

La obra introduce un sutil pero constante tono de crueldad que refleja la complejidad emocional del ser humano.

Con una puesta en escena minimalista donde el texto y la expresividad son los pilares fundamentales, los actores despliegan una gran cantidad de recursos. Una sátira mordaz de nuestra sociedad que, desde la parodia, nos habla de los deseos sexuales, la culpa y la propia angustia de existir. Una obra que, en conclusión, hará una tarde especial.