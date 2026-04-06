La Orquesta Sinfónica de CyL estrena en España el 'Concierto para piano' de Francisco Coll

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El pianista Kirill Gestein finaliza este fin de semana su residencia artística con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León con tres actuaciones: dos conciertos dentro del decimoquinto programa de abono y un recital. Los conciertos del decimoquinto programa de abono tendrán lugar el viernes 10 y el sábado 11 de abril en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos, mientras que el noveno recital del IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara será en la Sala de Cámara del Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid. Todos ellos, a las 19:30 horas.

Decimoquinto programa de abono

Thierry Fischer, director titular de la OSCyL, volverá a subir al podio del Centro Cultural Miguel Delibes para el decimoquinto programa de abono el viernes 10 y el sábado 11 de abril. Un programa que destaca por la participación de dos artistas residentes de la temporada: el pianista Kirill Gerstein y el compositor Francisco Coll. Ambos artistas se unen en este programa para el estreno en España de Concierto para piano de Francisco Coll.

Este concierto abrirá con En Saga, op. 9 de Jean Sibelius (1865-1957), un poema sinfónico inspirado en las Eddas islandesas de la mitología nórdica. A continuación, la OSCyL interpretará, por primera vez España, el Concierto para piano de Francisco Coll (1985) con la participación del pianista Kirill Gerstein. En la segunda parte, la OSCyL cerrará el decimoquinto programa de abono con la obra Sinfonía n.º 5 en mi bemol mayor, op. 82 de Jean Sibelius. Esta obra es una de las más interpretadas de sus siete sinfonías y, probablemente, la más popular entre el público.

Noveno recital del IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara

Este domingo 12 de abril continúa el IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara para la temporada 2025-26 del Centro Cultural Miguel Delibes. El pianista Kirill Gerstein termina su residencia artística esta temporada con este recital junto a un ensemble de la OSCyL. El recital tendrá lugar este domingo 12 a las 19:30 horas en la Sala de Cámara del Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid.

El programa del noveno recital combina lo clásico con lo contemporáneo, comenzará con Dos valses hacia la civilización de Francisco Coll (1985), compositor residente esta temporada 2025-2026. Esta obra de Coll está inspirada en el poemario Poeta en Nueva York de Lorca tomando prestado la métrica y el perfil emocional de los poemas lorquianos. A continuación, Trío para trompa, violín y piano de György Ligeti (1923-2006) una obra escrita por el compositor húngaro en homenaje a Bramhs. La obra de Ligeti destaca por el uso inteligente y evocativo de la trompa.

Para cerrar este noveno recital, Kirill Gerstein interpretará junto al ensemble de la OSCyL el Quinteto para piano y vientos en mi bemol mayor, K. 452 de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Esta obra representa un antes y un después en la práctica compositiva de Mozart en cuanto a instrumentos de viento, una obra que el mismo Mozart calificó como «la mejor obra que he escrito».

Kirill Gerstein, pianista

Artista residente de la OSCyL en la temporada 2025/26, Kirill Gerstein es reconocido por su versatilidad y curiosidad artística, cualidades que le han llevado a explorar un amplio repertorio. Su interpretación se distingue por la inteligencia musical, la claridad expresiva y un virtuosismo que combina energía e imaginación. Una interpretación que ha sido reconocida con múltiples premios como el Gilmore Artist Award y el Arthur Rubinstein International Piano Master Competition.

Gerstein aúna pasado y presente, colaborando con compositores contemporáneos como Francisco Coll y Thomas Adès mientras explora repertorio barroco, conciertos clásicos, el jazz y el cabaret. Este constante construir de puentes entre estilos, le ha permitido forjar relaciones con las principales figuras del panorama musical actual. Su carrera internacional incluye colaboraciones con las principales orquestas del mundo, entre ellas la London Symphony Orchestra (LSO), la New York Philharmonic (NY Phil), Los Angeles Philharmonic (LA Phil) y la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO), bajo la dirección de grandes figuras como Riccardo Chailly, Gustavo Dudamel y Andris Nelsons.

Francisco Coll, compositor en residencia

Francisco Coll es uno de los compositores españoles con mayor éxito en el ámbito internacional. Ha recibido prestigiosos galardones, entre los que cabe destacar el premio «Music Magazine Award» (2022), que fue otorgado por la BBC a la grabación con la Camerata Bern de Les Plaisirs Illuminés, interpretación dirigida por él mismo.

En 2019, se convirtió en el primer compositor en recibir un Premio Internacional de Música Clásica (ICMA). La OSCyL cuenta con Coll como compositor residente en la temporada 2025-2026, y presenta sus obras Hímnica y el estreno español de su nuevo concierto para piano, que tendrá como solista a Kirill Gerstein (artista residente), y que es un encargo de las orquestas sinfónicas de la Radio Bávara, Boston, Estado de São Paulo, Castilla y León y Melbourne.

Entradas a la venta

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com