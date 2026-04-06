Danza, circo y deporte confluyen en el Auditorio Ciudad de León con el proyecto de Sport 4 Art 'Pneuma'

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El Auditorio Ciudad de León acogerá mañana a las 20.00 horas el proyecto Sport 4 Art 'Pneuma', que reúne danza, circo y deporte en un mismo espectáculo de creación escénica.

La iniciativa es fruto de la colaboración entre la Universidad de León (ULE) y en el Auditorio en el marco del proyecto Sport 4 Art Erasmus + de colaboración internacional.

El acceso será con invitación que se podrá recoger mañana en horario de 9.00 a 14.00 horas y a partir de las 16.00 horas hasta completar aforo. Se entregará un máximo de dos invitaciones por persona, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La producción corre a cargo de la Unión Europea Erasmus + Universidad Carolina de Praga, Academia Nacional del Deporte de Sofía, Asociación Cultures du Monde y Universidad de León. Cuenta además con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el área de Actividades Culturales de la ULE y el Ayuntamiento de León.

Sport 4 Art es un proyecto piloto de Máster Europeo subvencionado por el programa Erasmus + de la UE que tiene como objetivo elaborar una guía metodológica de educación superior en la cual combina actividades deportivas y artísticas desde un enfoque escénico. Participan universidades de Bulgaria, España, República Checa y la National Association Cultures du Monde de Francia.