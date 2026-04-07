Una novela histórica de carácter asturleonés

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La librería Pastor recibe comienza la semana mirando al viernes 10 de abril, cuando organizará una nueva presentación literaria, de esas que gustan a la gente. Esta vez es el turno de una novela histórica que, además, cuenta con la nominación que tuvo a Mejor Autor Novel en los XVI Premios Hislibris de Literatura Histórica en 2025.

David Henales es el autor de esta publicación que narra las guerras cántabras y astures en el norte de la península ibérica, centrándose en el asentamiento de Lancia y la alianza de los clanes frente a Roma. Además cuenta con la relevancia de León, un Reino «de suma importancia y con una historia brutal que, este 2026, esta viendo cómo se comienza a conocer solo una parte de esta», comenta el escritor de la novela.

Un autor que pisará León este viernes a las 19.00 horas en la librería Pastor, a la cual llega «emocionado» porque es una presentación que le hace «mucha ilusión» por «la importancia que tiene y tuvo la provincia de León en muchos ámbitos». Una nueva novela que, según el autor, «está teniendo buena acogida fuera de las comunidades autónomas donde es normal el recibimiento».

Sinopsis

Astures contra Roma: el fin de una era, el inicio de una leyenda. Año 27 a. C., Octavio Augusto desembarca en Tarraco con la finalidad de preparar la conquista de los territorios de cántabros y astures, los únicos que aún no han sido sometidos en Hispania. En el frente sur, el Caesar envía a su legado de Lusitania, Publio Carisio, que se pone al frente de tres legiones para tal cometido. La guerra no será fácil, los clanes astures realizan una alianza como nunca antes frente al enemigo común.

Esta es la historia de aquellas intensas y dramáticas guerras. De la resistencia del gran asentamiento astur de Lancia. De personajes variopintos, como el gran caudillo luggón Gausón, el mercader griego Diocles, o el esclavo kushita Mentulo, entre otros.

Pero, sobre todo; esta es la historia de Curuenni, un montañés perteneciente a una antigua hermandad de guerreros denominada Los Hijos de Bodo, y Polma, una hermosa joven astur. Con el tiempo, su historia acabaría convirtiéndose en leyenda.

Autor

Nacido en Portugalete en 1973, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Aunque desarrolla su carrera profesional en el ámbito jurídico, desde muy joven ha sentido una profunda fascinación por la naturaleza, la fauna ibérica y la historia antigua, con especial interés en el periodo que abarca desde la época prerromana hasta la medieval.

En su novela Los Últimos Hijos de Bodo, novela histórica ambientada en el siglo I a. C., vuelca parte de estos intereses que lo han acompañado siempre.