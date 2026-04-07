Isabel Llanos y el arranque de un poemario en su tierra

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Finalizada su participación el pasado día 1 en la ópera Manon Lecaut en el Teatre del Liceu de Barcelona, la artista y escritora Isabel Llanos regresa a su tierra de origen para iniciar la gira de presentación de su último poemario Todo queda al otro lado, que prologa Alberto Velasco, también artista multidisciplinar y premio, entre otros, al Mejor actor de reparto por el Festival de Cine y Televisión Reino de León en 2021. Serán la periodista Ana Gaitero junto con su editor, Héctor Escobar, los que la acompañarán en el acto inicial del miércoles en el ILC, para dar a conocer este libro sobre la soledad, la ternura y la redención posible, con una voz íntima y descarnada que articula una travesía del desgarro a la lucidez, mediante un lenguaje sensorial, simbólico y de alto voltaje emocional. El premiado y reconocido poeta Antonio Colinas será quien conducirá el acto en la localidad de La Bañeza al día siguiente, quien ha comentado que la obra de Isabel Llanos «aborda la realidad, pero metamorfoseándola, creando poesía…. nos remite a un clamor, a un tono de lamento, de rebeldía, de valor y, en definitiva, es una poesía con una fuerza muy particular y transparente…. hay una gran libertad expresiva, pero, al mismo tiempo ella, ha hecho lo que Antonio Machado le pedía al poeta: que el poeta sin más deje hablar a su dueño, deja hablar a su espíritu, deje hablar a su alma. Y esto hay que hacerlo con sinceridad, con valentía y con osadía, que es otra de sus características». Todo queda al otro lado es un viaje poético por las fracturas de la memoria, el amor y la identidad. A través de una voz que oscila entre la confesión y el grito, la autora desvela las cicatrices que deja el paso del tiempo. Cada poema es una luciérnaga que intenta sacudirse la oscuridad para hallar, al otro lado del dolor, la luz que todavía resiste. Con esta obra introspectiva e íntima, impele a su interlocutor, sacándole del estado pasivo y cómodo de la lectura, para conducirle hacia el abismo que supone abrirse a la verdad vital, como ya hacía con su predecesor Libro de reclamaciones.

«Aborda la realidad, pero con metáforas, creando poesía y nos remite a un clamor, a un tono de lamento, de rebeldía, de valor"