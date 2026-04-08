El Ayuntamiento de León pierde a Urraca I

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Durante la presentación del festival Lexploitation, la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, quiso hacer hincapié antes de terminar su intervención en la exposición Reina Ella. Urraca I de León [1109-1126], una muestra que, según el primer balance de datos ha recibido, desde su inauguración el pasado 6 de marzo, un total de 10.839 visitantes. Esta cifra, para Elena Aguado no es concreta, ya que «sabemos que son más de 11.000, solo que no se han llegado a contabilizar».

Esta pérdida de visitantes, según el Ayuntamiento de León, se debe a que no se registran datos de invitaciones, excursiones escolares u actividades de este estilo o tampoco se tienen en cuenta visitas de carácter institucional que se hayan hecho porque, en caso de contabilizar a dichas personas, la cifra sería de más de 11.000 visitantes seguro.

A pesar de esta «fallo» en la estadística, los datos muestran, según Aguado, «un éxito mucho mejor de lo esperado y que supera todas las expectativas que teníamos». Además, la concejala ha querido hacer referencia al «enorme» esfuerzo que han realizado desde la institución desde 2023, fecha en la que se comenzó a fraguar esta muestra. «Esta exposición se puede ver gracias a un esfuerzo muy grande que se ha realizado desde el Ayuntamiento de León a nivel técnico, personal y económico para conseguir un muestrario con relevancia nacional como se ha convertido este espacio dedicado a Urraca I de León».

Desde el Museo de León trasladan que ellos son los que han cedido el espacio, pero que todo el tema de la estadística lo lleva el Ayuntamiento de León que es el organizador de esta muestra. Además, aluden a que todos los visitantes que se acercan únicamente a ver dicha exposición, se les da un ticket que contabiliza su presencia, a pesar de que el poder visitar este espacio sea gratuito.

Historia de España

La muestra, organizada por el Ayuntamiento de León y comisariada por Gerardo Boto y José Alberto Moráis Morán, cuenta con la coordinación del equipo técnico de Acción Cultural Española, así como la colaboración de otras 30 entidades, instituciones y coleccionistas privados que han cedido diferentes obras. Reina ella. Urraca I de León es una aproximación a la figura de la soberana sin pretensión de beatificar ni realizar ninguna geografía laica en torno a su personaje y sin ánimo de colonizar en términos de presentismo a este personaje. Además, una de las salas del Museo de León genera con esta exposición una aportación a la historia de España, ya que congrega por primera vez a todas las reinas soberanas de forma conjunta a través de la imagen en la 'sala de reinas'. Congrega importantes piezas de colecciones y museos españoles e internacionales como el Louvre y abarca diversos géneros y formatos: pintura, escultura, numismática, grabado, manuscrito, obra textil, orfebrería y esmaltes.

"Sabemos con seguridad que ha habido más de 11.000 visitantes en la exposición, pero no hemos podido contabilizar a todos"