'Seis personajes buscan autor' en el Auditorio Ciudad de León, el 8 y 9 de abril

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La temporada de artes escénicas del Auditorio Ciudad de León, programada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, ofrece una nueva propuesta para conocer a los clásicos contemporáneos, en esta ocasión al escritor italiano Luigi Pirandello, Premio Nobel de Literatura en 1934, a través de su obra más famosa y considerada su obra maestra: ‘Seis personajes en busca de autor’. Comedia y drama en esta obra de teatro que subirá al escenario del Auditorio en una doble función los días 8 y 9 de abril, a las 20:30 horas, enmarcada además en el Programa Estatal de Artes Escénicas Platea.

‘Seis personajes en busca de autor’ es una de las obras más paradigmáticas e influyentes del teatro del siglo XX. Gran parte de la dramaturgia contemporánea ya sea de una forma consciente o no, se ve atravesada por ella. Llega al Auditorio de León adaptada por Antonio Álamo, quien también la dirige junto a Pepa Gamboa; y con Antonio Marín como responsable de la escenografía. El elenco de actores lo integran Aiden Botia, Eva Egido, Ruth Gabriel, Nuria Gallardo, Ramón Langa, Chema León, Paula Muñoz, Didier Otaola, Montse Peidro, Fernando Ramallo, Jorge Torres y Lena Vega.

El precio de las entradas es de 20 euros. La función de miércoles 8 de abril está incluida en el abono de adultos, mientras que la del jueves está fuera de abono. Las entradas se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León https://auditorio.aytoleon.es, y también en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.