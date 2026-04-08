La Sagrada Familia en Astorga: dos maquetas revelan el legado de Gaudí

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Museo de los Caminos del Palacio de Gaudí ha acogido este miércoles la presentación de la Pieza del Mes correspondiente a abril, una propuesta que se integra dentro de la programación especial organizada con motivo del centenario del fallecimiento de Antonio Gaudí. Esta iniciativa cultural busca no solo rendir homenaje al arquitecto, sino también acercar al público su legado desde nuevas perspectivas, combinando divulgación, patrimonio y experiencia estética.

Tras los primeros meses del año, en los que los visitantes han podido contemplar diversas piezas originales de Gaudí conservadas en el propio Palacio Episcopal de Astorga, el mes de abril supone un punto de inflexión en la programación. En esta ocasión, se incorporan nuevas obras procedentes de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, uno de los proyectos más emblemáticos y universales del arquitecto catalán. Estas piezas, que ya se encuentran expuestas en un espacio destacado de la segunda planta del museo, serán trasladadas durante el mes de mayo a la planta noble del edificio, donde permanecerán hasta la clausura oficial del denominado Año Gaudí.

Por primera vez en la ciudad de Astorga, el público tendrá la oportunidad de contemplar dos piezas excepcionales llegadas directamente desde la Sagrada Familia. Este préstamo se enmarca dentro de un convenio de colaboración entre ambas instituciones, que abre la puerta a futuras cesiones y al intercambio cultural. De hecho, esta exposición marca el inicio de una serie de obras que se irán presentando progresivamente a lo largo de los próximos meses, todas ellas vinculadas a la obra magna de Gaudí.

La primera de las piezas destacadas es la maqueta de la Basílica de la Sagrada Familia a escala 1:400, una recreación realizada en 2025 por el Taller de Modelistas de la propia basílica. Elaborada con poliamida PA11 y acabada con pintura acrílica, esta maqueta ofrece una visión global y detallada del conjunto arquitectónico, permitiendo comprender la magnitud y complejidad de un proyecto que ha evolucionado durante más de un siglo. A través de esta representación, el visitante puede recorrer visualmente la historia del templo, desde sus inicios impulsados por el librero Josep María Bocabella —quien promovió la construcción de un templo expiatorio financiado mediante donaciones— hasta la llegada de Gaudí en 1883, momento en el que el proyecto adquiere una dimensión completamente nueva.

Alfonso Nistal, comisario de la exposición la 'Pieza del Mes' junto a Víctor Murias Borrajo, director del Palacio de GaudíDL

Durante más de cuarenta años, Gaudí trabajó intensamente en la Sagrada Familia, desarrollando un diseño en constante transformación. Consciente de que no vería finalizada su obra, el arquitecto volcó en ella una concepción profundamente espiritual y orgánica de la arquitectura. La maqueta refleja ese pensamiento integral: una planta basilical en forma de cruz latina, un sistema de torres con estructuras parabólicas y un interior concebido como un auténtico bosque de piedra, donde la luz natural juega un papel fundamental. En este espacio, naturaleza, simbolismo y fe se entrelazan para crear una experiencia casi mística, en la que cada elemento tiene un significado. No en vano, la basílica ha sido descrita en numerosas ocasiones como una «Biblia en piedra», capaz de transmitir enseñanzas religiosas a través de la forma y la luz.

La exposición se completa con una segunda pieza igualmente significativa: la maqueta de un pináculo de la Sagrada Familia, realizada en yeso moldeado por el mismo taller. Este elemento reproduce uno de los remates característicos de la fachada del Nacimiento, la única que Gaudí pudo ver prácticamente terminada en vida. En este pináculo destacan los símbolos episcopales que coronan las torres, como el báculo o la mitra, elementos que encuentran paralelismos en el propio Palacio Episcopal de Astorga. En este edificio, Gaudí también incorporó figuras de ángeles portando estos atributos, estableciendo un diálogo visual y simbólico entre ambas obras.

La fachada del Nacimiento, construida entre 1894 y 1930, es una de las partes más expresivas de la basílica. En ella se plasma una exaltación de la vida, la naturaleza y la creación divina mediante un lenguaje profundamente orgánico y naturalista. Su orientación hacia el este no es casual, ya que refuerza su simbolismo al asociar el nacimiento de Cristo con la luz del amanecer.