La Asociación de Amigos de los Hórreos Leoneses celebra que se declaren como Patrimonio Cultural

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Amigos de los Hórreos Leoneses valora muy positivamente la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la declaración de los hórreos del norte de la península ibérica como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, el máximo nivel de reconocimiento previsto en el ordenamiento estatal en esta materia.

La asociación de Amigos de los hórreos leoneses valora muy positivamente valora muy la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la declaración de los hórreos del norte de la península ibérica como Manifestación.

Este acuerdo del Gobierno de España supone la culminación de un proceso iniciado en Candás (Asturias), impulsado desde la sociedad civil a través de la Red internacional Horrea, en la que participan asociaciones culturales y expertos de territorios como Asturias, Galicia, Cantabria, Euskadi, León y Portugal. La iniciativa contó además con el respaldo técnico del Instituto del Patrimonio Cultural de España, cuya implicación ha resultado determinante para su desarrollo.

Desde la Asociación se subraya el carácter singular de esta declaración, que reconoce de manera conjunta tanto el valor material de los hórreos —como ejemplos destacados de arquitectura tradicional— como el patrimonio inmaterial asociado a ellos: conocimientos constructivos, usos, prácticas sociales y significados culturales que han sido transmitidos de generación en generación.

Asimismo, destacan que este reconocimiento sitúa en el centro a las comunidades portadoras de este patrimonio, representadas por la ciudadanía organizada en asociaciones culturales, que han

sido las responsables de preservar y mantener vivo este legado a lo largo del tiempo. En este sentido, la Asociación de Amigos de los Hórreos Leoneses reivindica el papel fundamental de la sociedad civil en la conservación del patrimonio, sin perjuicio de la necesaria colaboración con expertos e instituciones públicas.

La entidad considera que esta declaración constituye un hito para el reconocimiento de los hórreos como uno de los elementos más significativos del paisaje y de la memoria colectiva del norte peninsular, con especial relevancia en la provincia de León.

Finalmente, señalan que se abre ahora una nueva etapa en la que será necesario desarrollar el correspondiente documento de gestión y protección, que permita concretar medidas eficaces para la conservación, valorización y transmisión de este patrimonio en cada territorio. La Asociación reitera su disposición a colaborar activamente en este proceso para garantizar el futuro de los hórreos leoneses como símbolo vivo de identidad cultural.