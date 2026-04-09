Mercedes G. Rojo y 'de este lado de la luz', este jueves en el Instituto Leonés de Cultura

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Escritora e investigadora literaria, Mercedes G. Rojo, presenta este jueves un nuevo poemario que se abre paso entre la labor investigadora y de recuperación por la que quizá ahora mismo se conozca más a la escritora. Pero Rojo, nunca ha dejado de escribir poesía, con ella comenzó en el mundo de las letras y esta no ha dejado de acompañarla en todo su recorrido, acumulando poemas que se han ido amontonando en sus archivos a la espera de hacerle un hueco entre esa labor de recuperación de otras mujeres a la que lleva entregada con pasión estos últimos años. De este lado de la luz, poemario publicado por Ediciones del Lobo Sapiens, casi podría decirse que su editorial de cabecera, es el cuarto en ver la luz, aunque confiesa guardar alguno más ya terminado en los cajones, y seguir trabajando con algunos otros; el cuarto tras Días Impares, Pecado de Omisión y Poemas para días de sol y lluvia. Este nuevo poemario se ha ido construyendo poco a poco, paralelamente a otros trabajos de escritura en los que ha estado inmersa todo este tiempo. Su punto de partida está precisamente en Días impares, publicado en 2016 por Lápizcero Ediciones, y la exposición que una amiga, comisaria de arte, Isabel Bettina Caparrós, montó para ella en la madrileña sala Juana Francés, poniendo a dialogar fragmentos de la obra de la poeta con piezas artísticas de fotógrafos, escultores y pintores internacionales. Luego, la exposición se ampliaría en una segunda entrega, que tuvo lugar en Córdoba, donde la muestra compartió dos históricas sedes de la ciudad. En tal circunstancia encontró Mercedes G. Rojo la inspiración para seguir respondiendo con sus versos a un nuevo estímulo literario, el provocado por la visión de esas piezas que tan bien dialogaban con su obra, lo que ha venido a conformar el primer avance de esta nueva aventura poética, versos que se inspiran en un universo artístico que llegó a ella por casualidad, como llegan a veces las cosas más importantes de la vida. Después irían surgiendo otros encuentros ligados a la historia, a las huellas dejadas por quienes caminaron antes que nosotros por los lugares que ahora recorremos, como en un círculo que nos recuerda que todo en la vida es cíclico. Y por fin llegaron ellas, sorprendentes, inspiradoras, maestras abriendo nuevos horizontes desde el pasado que fue y el presente que sabemos no podría sustentarse sin ellas, mujeres en las que se ha inspirado para poner por escrito todo un mundo que podría parecer dormido. Tres momentos de avance en la vida poética de Mercedes, tres avances en un camino literario por el que transcurre permanentemente, día tras día, aunque sus frutos tarden en madurar y mostrarse tanto como lo ha hecho este cuarto poemario. Porque las cosas que salen del corazón, a veces, necesitan cocinarse a fuego lento. Este jueves, en un encuentro poético muy íntimo, apenas con su voz y la de la también escritora Elvira Martínez Ropero, sus nuevos versos se derramarán en la sala Región Leonesa del Instituto Leonés de Cultura se espera que para disfrute de todas aquellas personas que quieran acompañarlas, arropadas por algunas de las imágenes que han dado lugar a este nuevo poemario. Porque cada pieza de arte es una señal de luz.