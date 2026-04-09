Helena Gonzalbes, hoy en Sierra Pambley

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Sierra Pambley acoge hoy a las 19.30 horas la cuarta de las conferencias del II Ciclo De Grecia y Roma hasta nuestros días. La herencia clásica en occidente, que ha sido organizado por el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC) de la Universidad de León (ULE).

El título de la charla es Tradición que perdura, memoria que trasciende: El legado greco-focense en la moneda hispanorromana de Emporiae, y será impartida por Helena Gonzalbes García, Profesora Ayudante Doctora en el área de Historia Antigua de la ULE y miembro del IHTC. La conferencia analizará la pervivencia de los elementos identitarios de origen greco-focense en el extremo occidental del Mediterráneo, a través de los aspectos visuales adoptados en las monedas acuñadas por el municipium de Emporiae. Partiendo de un claro contexto de crisis humanitaria marcado por el éxodo forzoso de los habitantes de la polis asiática de Focea (continuamente amenazada por el Imperio persa), se realizará un acercamiento al paisaje simbólico creado en la colonia que dio lugar a esta realidad hispanorromana, la antigua Emporion.