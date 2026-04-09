Planeta 'gana' con Samanta Schweblin el 'millón literario' de Aena

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El buen mal es el libro ganador del 'millón literario' del premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, el controvertido galardón que falló este miércoles su primera edición. Su autora, Samanta Schweblin, se impuso por mayoría a Enrique Vila-Matas, Héctor Abad Faciolince, Nona Fernández y Marcos Giralt Torrente. Paradojas del orbe editorial, el premio que planta cara al Planeta recayó en un novela de Seix Barral, potente sello del todopoderoso grupo editorial. Cabría decir así que Planeta también 'gana' el premio Aena. El fallo destacó la capacidad de la autora para "plasmar nuevos mundos turbadores fascinantes y complejos" y transitar "la frontera entre lo posible y lo imposible con una prosa hipnótica en un libro de belleza inquietante que sitúa la tradición del cuento en su punto más alto".

Cinco narradores -dos españoles y tres hispanoamericanos- se disputaban el apetitoso premio recién creado por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Los otros libros en liza eran Canon de cámara oscura, de Enrique Vila-Matas (Seix Barral) Ahora y en la hora, de Héctor Abad Faciolince (Alfaguara); Marciano, de Nona Fernández (Penguin Random House) y Los ilusionistas, de Marcos Giralt Torrente (Anagrama).

"Literalmente me siento como si acabara de bajar de una ruleta", dijo la ganadora. "Parece que el mundo se cae a pedazos y nosotros insistimos en seguir celebrando la literatura, la importancia de las historias que nos contamos" agregó. "Creo que no hay de verdad ser humano circulando por este mundo que no esté cruzado y comandado por las fuerzas de las historias. La literatura no cambia las cosas de un día para el otro, no salva vidas, no alimenta a los famélicos, no da respuestas, pero es el minúsculo timón que responde al volante y el buque llegue a un continente o a otro" aseguró la ganadora. "Lo que celebramos hoy de cara a un mundo quebrado y violentado por unos pocos es la contrafuerza. La conexión con nosotros, la empatía, el sentido común, parafraseando a la poeta polaca Wislawa Szymborska, peor que ponerse a leer y a escribir en un momento como este sería no ponerse a leer y a escribir en un momento como este".

Samantha Schweblin durante su discurso tras ser la ganadoraQuique García

Rara e inquietante Rara, extraña, espeluznante, escalofriante, inquietante, sorprendente. Son adjetivos asociados a la literatura de la argentina Samanta Schweblin (Buenos Aires 1978), narradora para quien "la normalidad es lo realmente raro". En El buen mal (Seix Barral), engavilla media docena de los relatos que la han convertido en una autora de autores, elogiada por Siri Hustvedt y muchos otros colegas. "Lo más raro es siempre lo más cierto", es la frase que abre el libro de Schweblin, para quien la literatura "es meterse en los zapatos del otro". "Quizá sea rara porque vengo de una familia de cuentos y cuentistas extraños. Mis abuelos lo eran y siempre me sentí el bicho raro y me pregunté por qué los demás querían ser normales, que es lo más raro que hay", insiste Schweblin, cuyos relatos se han traducido a cuarenta idiomas.

"Un buen libro es un corazón que late en el pecho de otro", sostiene la narradora bonaerense para quien "las emociones perturbadoras son las que merecen la pena ser escritas".

Escribe Schweblin "en porteño", aunque lleva 13 años viviendo en Berlín rodeada de anglos, sajones e hispanos "que cambian mi forma de hablar y acaso de escribir". Ganadora del National Book Award y del premio José Donoso, sus cuentos antologados en Pájaros en la boca y otros cuentos han aparecido en The New Yorker, Harper's Magazine, Granta, McSweeney's y The Paris Review. Su primera novela, Distancia de rescate (2014), fue nominada al Booker Internacional, obtuvo los premios Shirley Jackson y Tournament of Books como mejor libro del año en Estados Unidos. Fue llevada al cine por la directora Claudia Llosa. Su segunda novela, Kentukis (2018) fue nominada también al Booker Internacional. Siete casas vacías, otro volumen de cuentos, obtuvo los premios Narrativa Breve Rivera del Duero y el National Book Award en 2022.

Un meteorito El premio que irrumpió como un meteorito en un ecosistema editorial con más de 1.200 galardones. Son los se otorgan cada año en España, casi todos con dotaciones sensiblemente inferiores: 148.000 euros para el Alfaguara; 120.000 para el Fernando Lara o 100.000 para el Primavera. La bolsa del Cervantes, el más alto reconocimiento institucional, es de 125.000 euros. El Planeta era hasta ahora el premio de mayor dotación de las letras españolas,-pareja a la de Nobel de Literatura-, que premia a una novela inédita y desde el mundo editorial, mientras que Aena, lo hace desde el ámbito empresarial, distinguiendo a obras publicadas en español o lenguas cooficiales a lo largo de 2025.

Presidida por Maurici Lucena, Aena tiene previsto invertir otro millón y medio de euros en la compra de los libros finalistas (entre 5.000 y 10.000 ejemplares de cada título) para repartirlos entre sus más de 11.000 empleados y donarlos a las bibliotecas de las ciudades donde tiene aeropuertos. Otra circunstancia que repercutirá indirectamente en la cuenta de resultados de Planeta, con sus dos finalistas de Seix Barral.

El objetivo del galardón es "fomentar la lectura y la creación literaria". Cuenta con los apoyos de la Fundación Gabo y la Cátedra Vargas Llosa. A imagen del Booker anglosajón -con una bolsa de 57.000 euros- o el francófono Goncourt -con un dotación simbólica de 10 euros- que buscan la mejor novela publicada y no lanzar nuevos autores o ratificar a veteranos.