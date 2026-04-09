Telephunken: «Antes era bonito y todo estaba muy bien. Ahora, también»

No hay nostalgia en la música electrónica, tal vez porque se trata de un género indomable, que hace acto de aparición sin avisar y en estilos de lo más diverso. Cuando hace 25 años apareció Telephunken, Ernesto Sánchez comandaba un grupo que tenía como base de operaciones Zaragoza, aunque él sea madrileño, y que a su manera revolucionaron la escena electrónica y funk. Una auténtica batidora que se coló en carteles de formatos pop y rock, djs y más estrictamente especializados en lo suyo, que es algo indefinible. Por ejemplo, en Aragón Musical aparecen definidos como «funk, electrónica, ritmos latinos, breaks, disco. Piensa en una mezcla entre Fatboy Slim, Los Amigos Invisibles, Groove Armada; ¡fiesta asegurada!». Con todos estos argumentos se les verá en León este viernes en El Gran Café a partir de las 21.00 horas.

Explica Ernesto Sánchez que «el regreso fue una cosa de lo más rocambolesca. Me dijeron que cumplíamos 25 años y pensé que era una buena ocasión para hacer un single. Me puse a ello y al final tenía un disco entero», dice desde su estudio de grabación en Madrid, lo que delata que no ha abandonado la música: «Siempre he seguido en ello. Haciendo música para otras cosas, como cine, por ejemplo en El bar, la película de Álex de la Iglesia», relata.

Los conciertos de este año 25 del grupo están teniendo una gran respuesta por parte del público. «Estamos muy contentos porque vemos gente que es más de nuestra edad, que nos conocía de entonces y nos seguía y ahora vuelve, y a gente joven que se suma a Telephunken», confiesa. «Yo he seguido la música que se hace. Los tres estamos al día», asegura.

El caso es que Telephunken sigue disfrutando. Eso es seguro. Como lo harán en León en El Gran Café. No tiene cabida aquí lo de que cualquier tiempo pasado fue mejor: «Cada cosa tiene su momento. Antes era muy bonito y estaba muy bien. Y ahora, también». Ese es el fijo en Telephunken como garantía de la descarga musical que le espera al público en El Gran Café. Bagaje les sobra: con más de 1.000 actuaciones en todo el mundo, Telephunken ha hecho vibrar al público en Estados Unidos, México, Brasil, Alemania, Reino Unido, España y muchos más. Su música también ha formado parte de bandas sonoras de películas como Slam, Sexy Killer, Fin de Curso, Gente Pez o el citado El Bar de Álex de la Iglesia.

Con motivo de su 25 aniversario, Telephunken presenta el Ritmo Furioso Tour, una gira que celebra su trayectoria sin perder de vista el presente. Este tour no es un ejercicio de nostalgia, sino una afirmación de su vigencia artística, donde el pasado y el presente se entrelazan para ofrecer una experiencia completa. En este espectáculo, la banda presenta su nuevo trabajo discográfico, un álbum que amplía su universo sonoro y reafirma su identidad. Por supuesto, también con sus temas más representativos.