Lo más cerca de las canciones de Abba

Después de 12 años de trayectoria ininterrumpida, Abba The New Experience podrá ser disfrutado este sábado en el Auditorio. El proyecto se ha consolidado como una de las bandas tributo más destacadas y de mayor éxito de Abba.

Con un conjunto de conciertos memorables en lugares emblemáticos como Palau de la Música Catalana, Sant Jordi Club de Barcelona, Tarraco Arena, Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, Festival Internacional de Cambrils, Occident Summerfest Cerdanya o las dos actuaciones en la Embajada de Suecia, la banda ha demostrado que su espectáculo es una experiencia única que ha cautivado al público a nivel nacional e internacional. Así lo demuestra su actuación de 2024 en República Dominicana, en el prestigioso Anfiteatro de Altos de Chavón, un concierto que ha posicionado aún más al proyecto como un referente global en el mundo de las bandas tributo a Abba. Revolution es su rediseño de Evolution.