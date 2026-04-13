Vuelven las visitas guiadas al Palacio del Conde Luna

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El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, retoma las visitas guiadas al Centro de Interpretación del Reino de León, ubicado en el Palacio del Conde Luna, a partir del próximo 17 de abril. Las visitas guiadas para el público en general varían dependiendo de la época del año. Entre los meses de noviembre y abril las visitas guiadas son los viernes y sábados a las 12:00 y a las 18:00 horas. Los domingos y festivos estas se realizan a las 12:00. Entre mayo y octubre la frecuencia varía y estas serán los miércoles, jueves, viernes y sábados a las 12:00 y a las 18:00 horas. Los domingos y festivos esta actividad será a las 12:00 horas. En ningún caso es necesaria la reserva previa.

Por otro lado, la Concejalía de Acción y Promoción Cultural contempla visitas guiadas al Centro de Interpretación del Reino de León para escolares, asociaciones y otros colectivos. Estas se llevarán a cabo los lunes y martes laborables en horario de mañana.

En este caso, las visitas están dirigidas a grupos de centros educativos que impartan enseñanzas regladas, centros formativos de enseñanzas no regladas, asociaciones y otros colectivos sociales. Este tipo de actividad sí requiere de reserva previa, que se realizará a través de las siguientes vías: a través del e-mail correo@turismodeleon.com o bien en el teléfono 616 746722.

Tanto las visitas generales como las destinadas a grupos son gratuitas. Cabe recordar que no se realizarán visitas ni los días 24, 25 y 31 de diciembre, ni el 1 y 6 de enero.

El Palacio Conde Luna acoge el Centro de Interpretación del Reino de León, un recorrido por la historia del antiguo reino desde el año 910, todo ello a lo largo de ocho salas incorporando recorridos didácticos, docentes y cercanos con la participación del visitante.

Asimismo, el edificio alberga la exposición ‘Los Decreta. León, 1188’, conformada por 19 paneles explicativos y varias vitrinas con facsímiles. Entre ellos, no solo figuran los Decreta sino otros muchos documentos municipales solemnes que forman parte del rico fondo documental del Archivo Histórico Municipal de León como son documentos concejiles, cartas puebla, fueros o privilegios. Cabe recordar que también en el torreón renacentista del edificio se encuentra ubicada la Universidad de Washington, que utiliza el edifico como sede en España, espacio cedido por el Ayuntamiento de León, para el aprendizaje del español por parte de los alumnos de la citada Universidad.