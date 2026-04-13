El Centro de Interpretación del Reino de León retoma las visitas guiadas este viernes

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El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, retomará este viernes, día 17, las visitas guiadas al Centro de Interpretación del Reino de León, ubicado en el Palacio del Conde Luna.

Las visitas guiadas para el público en general varían dependiendo de la época del año. Entre los meses de noviembre y abril se llevan a cabo los viernes y sábados a las 12.00 y a las 18.00 horas, mientras que los domingos y festivos se realizan a las 12.00 horas. Entre mayo y octubre la frecuencia varía y estas serán los miércoles, jueves, viernes y sábados a las 12.00 y a las 18.00 horas, mientras que los domingos y festivos la actividad será a las 12.00 horas.

Por otra parte, la Concejalía de Acción y Promoción Cultural contempla visitas guiadas al Centro de Interpretación del Reino de León para escolares, asociaciones y otros colectivos, que se llevan a cabo los lunes y martes laborables en horario de mañana. En este caso, las visitas están dirigidas a grupos de centros educativos que impartan enseñanzas regladas, centros formativos de enseñanzas no regladas, asociaciones y otros colectivos sociales.

Estas visitas requieren la formalización de reserva previa a través del e-mail correo@turismodeleon.com o bien en el teléfono 616746722. Tanto las visitas generales como las destinadas a grupos son gratuitas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El Palacio Conde Luna acoge el Centro de Interpretación del Reino de León, un recorrido por la historia del antiguo Reino desde el año 910, a lo largo de ocho salas que incorporan recorridos didácticos, docentes y cercanos con la participación del visitante.

Asimismo, el edificio alberga la exposición 'Los Decreta. León, 1188', conformada por 19 paneles explicativos y varias vitrinas con facsímiles. Entre figuran los Decreta, así como otros muchos documentos municipales solemnes que forman parte del rico fondo documental del Archivo Histórico Municipal de León como documentos concejiles, cartas puebla, fueros o privilegios.

Cabe recordar que también en el torreón renacentista del edificio se encuentra ubicada la Universidad de Washington, que utiliza el edifico como sede en España, espacio cedido por el Ayuntamiento de León para el aprendizaje del español por parte de los alumnos de la citada Universidad.