El Palacio de Gaudí muestra su nueva página web: Así de accesible es

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Palacio Episcopal de Astorga presenta su nueva página web, una renovación integral que invita a redescubrir el edificio a través de una experiencia digital más intuitiva, visual y completa. El nuevo sitio supone un paso adelante en la manera de acercarse al Palacio. Su estructura ha sido simplificada para facilitar la navegación, permitiendo al visitante encontrar con mayor claridad la información y recorrer virtualmente sus espacios con la misma fluidez con la que se transitan sus estancias. Entre las principales novedades destaca la ampliación de contenidos, con especial atención a secciones como El Palacio Escondido, que revela aspectos menos conocidos del edificio, o Año Gaudí, que contextualiza la obra dentro del legado del arquitecto Antoni Gaudí. Estas incorporaciones enriquecen la visita digital y abren nuevas puertas al conocimiento de la historia, la arquitectura y la simbología del Palacio. El rediseño apuesta, además, por una estética más visual, donde la imagen cobra protagonismo como lenguaje narrativo. Fotografías de alta calidad y una disposición más limpia de los contenidos contribuyen a una experiencia envolvente, pensada tanto para el visitante ocasional como para el público más especializado. El proyecto ha sido desarrollado por el equipo de Sentido Común, con sede en Asturias, bajo la dirección de Rubén Rubio Meana y Andrés Moreno. Su trabajo ha logrado trasladar al entorno digital la esencia del Palacio: una obra en la que tradición y modernidad dialogan de forma constante. La nueva web ha sido presentada este miércoles en el Palacio de Gaudí, en el que participaron el director del monumento asturicense, Víctor Murias Borrajo, y el gerente de Sentido Común, Rubén Rubio Meana, quienes destacaron la importancia de esta renovación como una herramienta clave para acercar el edificio a nuevos públicos y mejorar la experiencia de los visitantes. Con esta nueva web, el Palacio de Gaudí refuerza su compromiso con la difusión del patrimonio, adaptándose a los nuevos modos de comunicación.