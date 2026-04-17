El «crimen sin fronteras» y el narcotráfico, puntos clave en la literatura de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El «crimen sin fronteras» y el narcotráfico son dos de los «grandes» olvidados durante estos últimos años, aunque, según la ONU, este último esté entre las 20 «economías» que más dinero mueve. Una batalla que parece perdida con el paso del tiempo y tras miles de intentos por pararla. Ricardo Magaz, con la presentación del ensayo España negra: «crimen sin frontera» y narcotráfico quiere dar a conocer el problema que está viviendo toda la península ibérica con estos dos temas, una zona que para el autor es un «caramelito» para que se establezcan esta serie de delincuentes y campen a sus anchas por toda la región.

La Biblioteca Municipal de la Virgen del Camino acogerá, el próximo 20 de abril a las 19.30 horas, dicha presentación a la que acudirán, junto al propio Ricardo Magaz, el alcalde David Fernández, y la concejala de Cultura, María Teresa García, en un evento que, además, está enmarcado en la Semana del Libro de Valverde de la Virgen y cuenta con el aval y el total apoyo de La Sociedad Científica Española de Criminología (Scec).

Presentación en Semana Negra de GijónDL

Ricardo Magaz, en su ensayo, que es una reedición de un libro que ya salió con anterioridad con la editorial Eolas, ha querido plasmar vivencias personales que, durante todos sus años al servicio de la Policía Nacional, ha vivido, desde el auge del que llama «crimen sin fronteras» hasta el narcotráfico que tanto ha preocupado siempre a la sociedad, aunque parece que con el paso del tiempo cada vez en menor medida.

«Crimen sin fronteras»

El «crimen sin fronteras», junto al narcotráfico son los temas que trata Magaz en su ensayo, ya que le ha tocado vivir varios momentos durante su estancia como Policía Nacional. «La globalización nos ha traído cosas buenas, pero también trae bajo el brazo una delincuencia que no se había visto hasta ahora en nuestro país. Antes, por poner un ejemplo, cuando te entraban en casa no solía haber nadie dentro, pero ahora eso da igual, ya que te entran, aunque haya una persona dentro. Esto lo podemos extrapolar también a los secuestros, cuando hace años estos eran de larga duración, pero en nuestros días también comienzan a existir los de muy corta duración, los que apenas son horas o días, que quieren algo a cambio de forma rápida y segura», explica Magaz sobre nuevas maneras de delincuencia que están apareciendo debido a la parte negativa que trae la globalización.

Para ello, este ensayo llega como una advertencia hacia las instituciones oficiales para que comiencen a atajar este problema de raíz. «Uno de los objetivos que me propongo es el de poder trasladar, ya no solo a la gente, sino a las personas que ostentan algún cargo oficial para que tomen medidas en estos asuntos porque se trata de seguridad y de delincuentes que ven la península ibérica como un caramelito», explica Magaz. Un tipo de delincuencia que va llegando desde diferentes puntos de España y de Portugal, de muchas formas distintas y que, además, conlleva un riesgo para la seguridad ciudadana, el «crimen sin fronteras» porque en España no se está acostumbrado a según que tipo de maneras de delinquir o realizar esos actos y el narcotráfico porque, además de estar cerca de países en el que se realiza este tipo de actividad de forma masiva, luego esas sustancias llegan a las calles de cualquier barrio a día de hoy por el simple hecho de que mueven un dinero que, para la ONU, se encuentra en el top 20 «economías», es decir, que mueve más dinero que otros muchos sectores, siendo estos últimos, legales.

"La península ibérica, vista desde el perfil de un delincuente que se dedique al narcotráfico, es como un caramelito", asegura Ricardo Magaz