Naked Eva: "Somos animales de directo"

Parte de lo mejor (y más divertido) que pasa en la escena leonesa tiene nombre: Naked Eva. Generan noticias que son la esperanza del rock en la provincia con ideas que tienen tanto de estudio como de calle. Y además se muestran receptivos a muchas ideas para darse a conocer, como es la de la siempre compleja opción de someterse a votaciones de jurado, redes y demás. No se asusten que en Eurovisión no les veremos (espero...) pero sí por ejemplo han sido seleccionados para el próximo Vibramahou, que propone un cartel de lujo. Naked Eva tocarán ahí en el Palacio de Exposiciones. Vibramahou arrancará el 25 de abril a las 15.00 horas. Alcalá Norte, Barry B, Carencias Afectivas, Naked Eva, Marlena y Sanguijuelas del Guadiana pasarán por el escenario. La propuesta musical se completará con los djs de continuidad locales Kill Vir, Tusty, Míchel’S, DriDri, Laur Vi y Cheese and Bacon B2B Homeless. El cierre al festival lo pondrá la post-party con acceso gratuito en el Carta Blanca, que contará con la sesión de Carlos Elías, conocido como Dr. Rock y guitarrista de Alcalá Norte. Pero Naked Eva han venido a hablar de su disco...

—¿Pueden con todo?

—Ojalá pudiéramos con todo, pero no va de eso: va más de seguir, aunque no esté todo claro. Lo hemos tenido que aprender de mala manera, con cambios de formación incluidos. Ahora mismo podemos con la carretera, con el Puedo con Todo Tour, con el no dormir, el VibraMahou Fest… La cosa ha sido ir paso a paso, sin atajos: tocando mucho, equivocándonos, aprendiendo y sumando gente por el camino. Y ahora estamos en ese punto bonito en el que todo empieza a girar un poco más rápido, pero sin perder lo que nos ha traído hasta aquí. Lo que empezó tocando solos en un local de ensayo, se ha convertido en un equipo de trabajo de diez personas. Al final poder con todo es seguir adelante a pesar de cualquier bache o dificultad que se plantee en el camino.

—Son un grupo actual, de su tiempo. Pero hay algo clásico que les rescata hacia el rock de verdad. ¿Cómo se clasifican ustedes?

—No nos gusta demasiado definirnos, siempre acaba sonando a etiqueta y nos interesa más lo que pasa cuando tocamos que cómo lo llama el público. Las etiquetas limitan, pero la gente las necesita para poder asociar fácilmente el nombre del grupo con algo. Parece ser que somos un grupo de indie-rock alternativo, además de que está de moda etiquetar como «emergente» a cualquier grupo que no haya firmado con una discográfica mayor. Estamos más cómodos dentro del underground leonés que como «emergente» o cualquier otra etiqueta que nos pongan.

—¿Qué tal recibe el público los videoclips, canciones y demás?

—Este año hemos tenido la oportunidad de hacer nuestra primera gira, el Puedo con Todo Tour, y recibir feedback de primera mano en diferentes puntos de España, y la respuesta está siendo increíble. Además, gracias al crecimiento que estamos teniendo en plataformas y redes sociales, podemos ver como la comunidad crece al mismo tiempo que el grupo gana difusión. Los tres videoclips que hemos sacado con Leo López (que ha trabajo con grupos como Bala) y los cinco singles que hemos grabados en REC Studios León (hermanos Patón) y mezclado con Carlos Nombela (Carolina Durante, Triangulo de Amor Bizarro…) nos han permitido alcanzar unos estándares de calidad y comerciales acordes a un grupo con alta proyección nacional. Teniendo en cuenta el mainstream nacional, es increíble que un grupo autogestionado esté llegando a los números en los que nos encontramos.

—¿Qué tal se llevan con el público?

—Naked Eva no se entiende sin tener un público delante. Las canciones del grupo no están creadas para ser una demostración técnica, sino para compartir emociones y experiencias que cualquier persona pueda sentir. Galicia, Salamanca, Asturias… o incluso Valladolid: ver a tanta gente, como si estuviéramos en casa, gritando «Soy la Hostia» y olvidándose de todo lo demás es increíble. Si una cosa caracteriza al grupo es tener una actitud cercana con cualquier persona, sea cara a cara o por redes sociales.

—Las letras son importantes en sus canciones. ¿Para qué les sirven? ¿Para reivindicar, para poner en orden sensaciones, ideas... para contar aventuras?

—No somos muy de grandes discursos ni de intentar sentar cátedra; nos interesa más contar cosas cercanas: lo que nos pasa o lo que vemos a nuestro alrededor. La composición como medio para ordenar lo que llevas dentro siempre va a estar presente: a veces es una idea, otras una sensación, otras una historia medio real, medio inventada… pero siempre intentando que suene creíble. Nos gusta que quien nos escuche pueda interpretar la canción y darle el significado que necesite en ese momento. Por ejemplo, Puedo con Todo puede ser al mismo tiempo una letra divertida, un grito de liberación motivacional o una llamada a la reflexión personal: necesitamos hablarnos mejor a nosotros mismos.

—Qué tal se llevan con la escena local o provincial?

—Gracias a la gira y la exposición en redes, hemos comprobado el desconocimiento total de la escena leonesa para el público general. Sin embargo, podemos presumir de tener una escena musical fuerte. Quién sabe si, con la exposición y las ayudas adecuadas, nuestra ciudad no estaría dominando el panorama nacional. Quizás con el apoyo adecuado Gente Muerta, Polaroids, Gekko, Zabriskie, Nadia Álvarez, Fabián… podrían competir con cualquier grupo de Madrid, Barcelona o Bilbao.

—En el Náutico con Carlangas casi parece título de una canción. Cómo fue esa aventura?

—Fue bastante surrealista, en el buen sentido. Pasar unos días allí, a puerta cerrada, en ese entorno privilegiado, te cambia un poco la perspectiva. Llegamos allí por una residencia artística de la Fundación Paideia, y poder trabajar con grupos y artistas de géneros tan diferentes sirvió de aprendizaje y fue un momento de crecimiento para el grupo y nos permitió desarrollar amistad con Luca Petricca y Carlangas. Además, estar en el Náutico inspiró la letra de Nuestro Lugar. Hemos tocado mucho en Galicia y siempre será un lugar al que volver.

—¿Vivir de la música es posible?

—Posible es, pero no es fácil, eso está claro para cualquier persona que intente empezar en este mundo. Nosotros no lo vivimos como una urgencia dramática, pero si como un objetivo real. Sabemos que lleva tiempo y que hay que sostenerlo; mientras tanto, haces lo que toca para poder seguir. Lo importante es no perder el foco: si te has metido en esto es tanto para compartir tu arte como para que, en algún momento, esa situación privilegiada llegue.

—¿Qué es Naked Eva? ¿Este nombre?

—Naked Eva es una manera de hacer las cosas sin demasiadas capas, sin disfrazar lo que somos. El nombre va un poco por ahí: algo directo, sin demasiada protección. Puede sonar a muchas cosas, y está bien que cada uno lo interprete como quiera. Quien quiera un significado bíblico, que lo busque en la rebeldía de Eva como primera mujer. Quien quiera un significado cinéfilo, que lo entienda como una mala traducción de All about Eve. Y los que prefieran que no signifique nada, que simplemente disfruten del proyecto. Independientemente del nombre, la idea siempre será hacer música sin prejuicios y que la gente la interprete como necesite.

—¿El directo es la parte preferida de Naked Eva?

—Somos animales de directo. Si bien nos encanta meternos en el estudio y grabar para que nuestra música sea escuchada en cualquier sitio, siempre necesitaremos ver la reacción de la gente cara a cara, ver cómo la emoción con la que se creó la canción es compartida con el público. Por eso, a pesar de tener la suerte de poder tocar en grandes escenarios y festivales, seguimos disfrutando muchísimo de salas pequeñas: tener al público cerca, sentir las risas y los gritos y los aplausos a poca distancia. Al contrario que otras formas artísticas, la música está hecha no solo para escucharla sino para poder crear una conexión y una experiencia colectiva entre público y artista. Por eso el directo siempre será nuestra parte preferida.