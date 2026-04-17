El ILC abre dos líneas de subvención para apoyar a los festivales y a las asociaciones de la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial acaba de publicar las bases de las convocatorias destinadas a los festivales y a las asociaciones culturales de la provincia, dos líneas de subvención ya clásicas en el calendario anual del organismo autónomo y que en esta ocasión cuentan con un presupuesto de 300.000 euros entre ambas, 40.000 euros más que en las ediciones del 2025.

En lo que respecta a la convocatoria de festivales, su objetivo es el de colaborar con los gastos que han de afrontar los ayuntamientos y juntas vecinales para la programación de festivales, certámenes, muestras o proyectos culturales de especial relevancia para la provincia dentro de los campos de las artes escénicas, plásticas, musicales y literarias, así como las manifestaciones de música y tradición popular. El evento en cuestión podrá desarrollarse en una o varias fechas, siempre que sea celebrado entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026. El importe máximo por subvención será de 5.000 euros y la fecha límite para la presentación de proyectos es el 15 de mayo de 2026. La solicitud deberá incluir una memoria detallada de la iniciativa en la que se indicarán las fechas previstas, un presupuesto pormenorizado y los ingresos previstos si los hubiera. La ayuda se adjudicará teniendo en cuenta criterios como los de calidad del proyecto (singularidad, innovación, aportación al territorio, fomento de valores sociales, claridad y concreción del mismo…), trayectoria del evento, población y grado de cumplimiento en el año anterior. Esta línea de subvención cuenta con un presupuesto de 200.000 euros.

En cuanto a las asociaciones culturales, su finalidad pasa por ayudar a la financiación de colectivos de índole social y cultural de modo que puedan desarrollar actividades y proyectos dentro de los campos de las artes escénicas, plásticas, musicales y literarias, así como las manifestaciones de música y tradición popular. Tanto esta como la convocatoria de festivales van dirigidas a asociaciones (o ayuntamientos y juntas vecinales, en el caso anterior) de municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León. De esta forma, las asociaciones ya pueden presentar al ILC sus solicitudes, bien para actos específicos, bien para programas anuales que incluyan alguna de estas actividades, y siempre que se realicen entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026. El plazo límite de recepción de proyectos será el 16 de mayo de 2026. El presupuesto total de esta vía de subvención asciende a 100.000 euros y el importe máximo por ayuda será de 1.500 euros. El programa vendrá desglosado por actividades y, respecto a ellas, habrá de detallarse el presupuesto correspondiente a cada una, al efecto de la posterior comprobación del cumplimiento de los objetivos y actividades.

También en este caso, la concesión de las ayudas se realizará de acuerdo a una serie de criterios y a su ponderación mediante un sistema de puntos; entre esas pautas figuran las de calidad del proyecto (atractivo social y cultural, originalidad, aportación, fomento de valores, claridad y grado de detalle en la documentación aportada…), criterio de población (primándose, como en el caso de las ayudas a festivales, las localidades o municipios menos poblados) y el grado de cumplimiento en el año anterior.

Estas dos convocatorias para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se suman a la segunda edición del plan ‘Iglesia Abierta’, dotado con 1.200.000 euros para patrimonio eclesiástico recientemente publicado, y se unen asimismo a otras cinco convocatorias que el Instituto Leonés de Cultura ha lanzado de forma conjunta y que suponen una apuesta por el patrimonio, los equipamientos y la cultura de la provincia cuyo presupuesto global alcanza la cantidad de 2.575.000 euros.

Las bases completas de las convocatorias destinadas a festivales y a asociaciones culturales, junto a sus respectivas guías de comprensión fácil, anexos y resto de documentación necesaria para el envío de solicitudes, pueden encontrarse en el sitio web www.institutoleonesdecultura.es/convocatorias.