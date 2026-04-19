Ricardo Magaz presenta mañana en La Virgen del Camino el libro ‘España negra’

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La Biblioteca Municipal de La Virgen del Camino, en la provincia de León, acogerá mañana, lunes 20 de abril, a partir de las 19.30 horas, la presentación del libro ‘España negra’, en el que Ricardo Magaz examina el avance del narcotráfico y su conexión con las grandes redes del crimen organizado transnacional. El autor estará acompañado por el alcalde, David Fernández, y la concejala de Cultura, María Teresa García, en un acto enmarcado en la Semana del Libro de Valverde de la Virgen.

Publicado por el sello Eolas Ediciones, con el aval de la Sociedad Científica Española de Criminología, el libro constituye una reedición en la que el autor analiza el auge de las organizaciones criminales que operan a escala internacional. La obra pone el foco en el narcotráfico como una de las manifestaciones más poderosas de este entramado delictivo, así como en su conexión con otras actividades ilícitas vinculadas a mafias, cárteles, bandas y clanes.

A través de un enfoque divulgativo, Ricardo Magaz sitúa a España en el mapa de estas amenazas globales y subraya cómo su posición geoestratégica convierte a la Península Ibérica en un territorio especialmente sensible para la actuación de redes criminales organizadas.