La mayor historia de amor

Es Semana es Santa y es León todo el año. León solemne que reza y se hermana. La Semana Santa de León transforma sus calles en un evangelio que late, que respira, que se encarna ante los ojos de quien lo contempla. Durante diez días, la ciudad no solo recuerda la Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, sino que la revive con una intensidad que desdibuja el tiempo. Cada instante se enlaza con el siguiente como los versículos de una misma historia eterna, donde cada gesto, cada silencio, explica la fe. La Santa Semana es el nuevo largometraje documental de La 8 León sobre la Pasión, con estreno programado para el 1 de mayo de 2026. Ayer, en el Museo Diocesano y de la Semana Santa, como no podía ser menos, tuvo lugar una premier multitudinaria. Y la huella leonesa televisiva se renovó como forma del gran recuerdo y elogio de la que es la semana y media de más pasión de la provincia.

León construye un relato continuo, casi sagrado, en el que sus procesiones no desfilan: hablan. Hablan al alma, a la memoria, a la historia. Y por sus calles no camina un nazareno, ni una Soledad, ni un Yacente… camina el propio Cristo, vivo en la emoción de su pueblo.

El silencio se vuelve palabra, la devoción se vuelve presencia, y la fe se hace carne en un instante irrepetible. León no es solo escenario porque así lo dictara la historia, sino porque aún hoy se respira, se palpa, se siente ese catecismo antiguo que no ha dejado de latir en sus piedras. Y evoluciona y se adapta y se construye desde hace décadas. Inciensos, tronos, flores y actos liturgicos que acompañan cada momento.

Son liturgias que susurran siglos. Ecos de un tiempo en el que, entre murallas y sombras, la fe cristiana fue guardada con celo y defendida con firmeza. En el antiguo reino, León custodió reliquias… pero, sobre todo, custodió su tradición como quien protege un tesoro sagrado. Y hoy la ofrece, orgullosa, al mundo: la muestra, la vive, la siente. Porque no hay nada más vivo que Cristo en las calles de León cuando los días de Pasión abren la herida de la historia y la ciudad entera acompaña su tránsito. Cuando la muerte pesa en el aire y, sin embargo, la esperanza se alza firme en ese instante puro en el que la ciudad guarda, como un suspiro contenido, el encuentro entre la madre y el hijo tras la resurrección en su Pulchra Leonina. No son días de cofradías, ni de pasos, ni de encuentros, ni de imágenes. Se diluyen los colores, se igualan los capillos, y todos son uno. Porque juntos —las dieciséis cofradías, los miles de papones— construyen el momento más verdadero: aquel en el que Cristo salva al mundo y se revela como Hijo de Dios. Un instante del que la historia lleva hablando dos mil años… y que, sin embargo, en León sigue sucediendo. Aquí no se recuerda: se vive. Se siente en el alma. Estremece el corazón. Porque León no acoge la Semana Santa. León es la Santa Semana. Y este largometraje, su autenticidad.