Las librerías se reúnen en el centro de León por El Día del Libro, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un total de 19 librerías y entidades han participado este jueves en el Día del Libro de León, una jornada a la vez festiva y cultural en la que el buen tiempo acompañó a los profesionales del sector y que contó con gran afluencia de público. El patio del palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial, acogió un evento en el que, además de publicaciones de los más diversos géneros y temáticas, fueron protagonistas la narración oral y la música leonesa de la mano del cuentacuentos Jesús Burgoa y del trío de pandereteras Ruxideira. El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel; el diputado de Cultura, Emilio Martínez Morán, la diputada Sara Fernández y la procuradora en las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio, además del presidente de la Asociación de Libreros, Óscar García, se encargaron de inaugurar el Día del Libro 2026.

"Celebrar el Día del Libro aquí tiene un profundo significado -afirmó Álvarez Courel-. Significa reconocer el papel fundamental que desempeñan las librerías como agentes culturales imprescindibles; significa agradecer el trabajo de quienes escriben, editan y difunden la cultura; y significa, sobre todo, reafirmar el compromiso de la Diputación con la literatura y con el acceso a la cultura en todo nuestro territorio".

"Porque León es tierra de palabras. Es tierra de tradición oral, de creación literaria, de editoriales valientes, de lectores fieles -continuó el presidente de la Diputación-. Es tierra de autores y autoras que han sabido mirar el mundo desde aquí y proyectarlo hacia fuera. Y una provincia que lee es, sin duda alguna, una provincia con futuro".

Por su parte, el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, y vicepresidente del ILC, aprovechó la ocasión para adelantar una iniciativa en la que desde hace un tiempo se está trabajando desde el organismo autónomo y que próximamente se dará a conocer de modo oficial: "Se trata de un nuevo premio literario destinado a autores noveles y centrado en el campo de la narrativa, que llevará el nombre de Elena Santiago". "Un certamen abierto a escritores de todas las edades que aún no hayan publicado su primera obra y con el que también -expresó el diputado de Cultura- queremos recordar y rendir homenaje a una autora imprescindible de nuestras letras, Elena Santiago, natural de Veguellina de Órbigo, fallecida en 2021 y que cultivó con brillantez todas las formas de narrativa: el cuento, la novela, la prosa poética, el ensayo y hasta el periodismo".

Un premio "con el que el ILC quiere apoyar a todos aquellos autores que comienzan su andadura en el mundo de las letras y que, sin duda, descubrirá talentos como en su día hizo la propia Diputación con un jovencísimo Francisco Umbral, quien en 1965 ganó el certamen de novela del V Día de las Comarcas Leonesas con un texto delicioso y muy leonés, ‘Días sin escuela’, que el ILC rescató en 2023" y que, prosiguió el diputado, "precisamente estos días acabamos de reimprimir ante su excepcional acogida por parte de los lectores, de modo que ya está a disposición de todos".

El Día del Libro 2026, en el que participaron 17 librerías de la capital leonesa, más una de La Bañeza y el Departamento de Publicaciones del ILC, contó también con la puesta en escena del cuentacuentos para todos los públicos 'Un error morrocotudo y otros cuentos pistonudos', a cargo de Jesús Burgoa, y con el trío de pandereteras leonesas Ruxideira, así como con la firma de ejemplares del libro de José Pedro Pedreira 'Urraca Emperatriz'.