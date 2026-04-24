Pablo Prieto, bajista de Alcalá Norte: «Prioro era la vida cañón»

Demasiado ochenteros para los indies. Demasiado indies para los clásicos. Quién no quisiera habitar esa ambigüedad sin que fuera impostada. Esto es Alcalá Norte. Encima con un nombre de grupo que para cualquier urbanita puede ser como decir Espacio León, o Islazul, El Bercial... Dejémoslo en tierra de nadie, ni a su pesar ni intencionadamente. Hasta que un día va Rosalía y dice que le gusta La vida cañón. Y un par de músicos y críticos hacen el resto. Este sábado son gran parte responsable de que el Vibra Mahou que tiene lugar en el Palacio de Exposiciones haya agotado las entradas. La representación leonesa corre a cargo de Naked Eva, pero también del bajista de Alcalá Norte Pablo Prieto. Prioro es el epicentro de una infancia en la que el verano pasaba en clave de montaña oriental. «Los veranos en Prioro no se pueden olvidar. Era vivir sin preocupaciones, andar en bici, jugar al fútbol y luego ya más mayor las fiestas del resto de los pueblos". Entonces, eso sí que era la vida cañón, no? "Sí, la vida cañón sí que era Prioro".

«Siempre vamos con total ilusión a tocar a cualquier sitio. Pero yo personalemente esta vez voy con más. Porque las raíces pueden», afirma Prieto. El músico tiene en Prioro la base de operaciones de la memoria de juventud y también en Morgovejo. Es el hijo de Lupe y de Miguel que no ha perdido la conexión con la montaña oriental. Tres abuelos de Prioro y uno de Morgovejo son mucho. Y disfruta esa montaña que es suya recordándola y pisándola, volviendo cuando puede. Antes, desde Baarcelona. Ahora, desde Madrid, o donde sea. "De pequeño, según acababa las clases, me llevaban para Prioro y ahí me pasaba cuatro meses", rememora.

Alcalá Norte, lejos de ser flor de un día, ese a veces casi suceso one-hit wonder, ha evolucionado: «Quienes nos hayan visto en el Come y Calle y nos vean ahora se darán cuenta de que no tiene nada que ver», sostiene con orgullo. Álvaro Rivas, voz; Pablo Prieto, bajo; Jaime Barbosa, batería; Carlos Elías, guitarras; y Laura de Diego, teclados, están en ese momento dulce en el que toda actividad en torno al grupo es satisfactoria. Y teniendo en cuenta que este concierto en León es un regreso a los escenarios desde enero se intuye que será una ocasión propicia para verles. Como sucesivamente en conciertos y festivales. «Nos hemos colado en medio y haciendo la música que nos da la gana», dice Prieto, como mejor fórmula de éxito para un grupo como Alcalá Norte.

Vibra Mahou Fest León ofrecerá este sábado 10 horas de música en directo con los citados Alcalá Norte, Barry B, Carencias Afectivas, Naked Eva, Marlena y Sanguijuelas del Guadiana. Habrá djs de continuidad, en este caso los locales Kill Vir, Tusty, Míchel’s, DriDri, Laur Vi y Cheese and Bacon B2B Homeless, y, además, la post-party (de acceso gratuito y hasta completar aforo) tendrá lugar en el en el Club Carta Blanca con la sesión DJ de Dr. Rock, guitarrista de Alcalá Norte. El festival arrancará a las 15.00 horas y volverá a ofrecer una intensa jornada de 10 horas de música en directo en la que como en el resto de sedes en donde se reproduce la fórmula el objetivo es que se den cita algunas de las bandas y artistas más destacados del panorama actual. Entradas agotadas.