Las estrellas del futuro brillan en León

La Fundación Eutherpe, dirigida por Margarita Morais, sigue siendo la mayor y mejor apuesta por la música joven.dl

Las Estrellas del futuro Riccardo Bresciani y Bianca Zambon cierran cuatro días de talento joven espectacular. Antonio Gusmaroli (Italia), pianista, nacido en Seriate, provincia de Bérgamo, y Emanuele Caporali, nacido en Treviglio en 2007, precedieron con sus conciertos a estos dos jovencísimos y ya prometedores intérpretes de 12 y 13 años.

Hoy lunes a partir de las 19.30 horas tendrá lugar esta doble sesión que comenzará con Riccardo Bresciani. Pianista: Riccardo Bresciani. Interpretará a

Johann Sebastian Bach (1685-1750). El clave bien temperado, Libro 1: Preludio y fuga n.º 21 en si bemol mayor; Franz Joseph Haydn (1732-1809). Sonata en fa mayor, Op. XVI,n.º 23; Frédéric Chopin (1810-1849), Mazurca, Op. 67, nº 2 en sol menor, Vals, Op. 64, nº 2 en do menor, Estudio, Op. 25, n°2 en fa menor; Maurice Ravel (1875-1937) A la manera de Borodine, y Claude Debussy (1862-1918). Estampes III: Jardines bajo la lluvia en mi menor.

La segunda parte, con Bianca Zambon contará con el repertorio formado por obras de Domenico Scarlatti (1685-1757), Sonata K. 380 en mi mayor; Ludwig van Beethoven (1770-1827), Sonata para piano n.º 17en re menor, Op. 31 n.º 2. La tempestad I. Largo–Allegro, en re menor; Frédéric Chopin (1810-1849) Scherzo Op. 20 n.° 1 y Serguéi Rachmaninov (1873-1943) Pulcinella Op. 3 n.° 4.

Ricardo Bresciani es un pianista nacido en Cittiglio en 2014, Italia. A los 5 años, asistió a un curso introductorio de música en la Asociación Canova de Laveno Mombello, donde comenzó a estudiar piano. A los 7 años, continuó sus estudios bajo la tutela de la profesora Catia Iglesias y el maestro Vincenzo Balzani, quienes aún lo acompañan en su camino de desarrollo. Ha ganado varios concursos internacionales.

Bianca Zambon es una pianista nacida en Milán en 2013, comenzó a estudiar piano a los seis años bajo la tutela de la profesora Giovanna Di Donna. Durante los últimos tres años, ha recibido tutorías regulares de la profesora Catia Iglesias y del maestro Vincenzo Balzani, con quien estudia en la Accademia del Ridotto. Ha recibido importantes premios en concursos nacionales e internacionales, incluyendo el primer premio en el Concorso della Rosa y el Concurso de Piano Val Tidone en 2024.