El libro vuelve a San Marcelo

Caras nuevas para una cita cultural leonesa de las que hay que proteger de la mediocridad. Y esa puede que sea la aportación de este renovado y novedoso equipo formado por el presidente de la Asociación de Libreros de la ciudad, Óscar García Fernández; Magalí Labarta, también curtida en citas literarias como la FEE; y Eva López Campesino, que seguro sumará exquisitez cultural y versatilidad en una programación que es más amplia en cantidad y calidad. 40 casetas dan prueba de que la Feria del Libro tendrá el protagonismo del 14 al 24 de mayo en un regreso a uno de sus territorios clásicos: la plaza de San Marcelo.

Las novedades de esta edición número 48 responden a la intención de ofrecer una programación atractiva y dirigida a todos los públicos. Huellas, se juegue como se quiera la palabra, es un buen lema que da pie a un excelente cartel realizado por Laura García Bécares, como remarcó López Campesino. Es decir, junto al apoyo del Ayuntamiento con Elena Aguado como pilar fundamental, el detallismo de que sean diez días ajenos a la monotonía. Eso sí, para los clásicos, las casetas serán ese refugio para cualquier mañana o tarde y saborear con la vista los mostradores llenos de libros.

Por supuesto, el Salón de los Reyes del Ayuntamiento será un lugar destacado junto a esas 40 casetas en las que se podrán encontrar librerías, editoriales, entidades, bibliotecas... Temáticamente se quiere dar espacio a una buena representación de lo que se cuece actualmente en el mundo literario y cultural en general. Cultura tradicional, literatura infantil, juvenil, talento local, Mujeres escritoras... «Vamos a tener una Feria verdaderamente interesante», afirmó Elena Aguado, quien apuntó que la feria conectará de alguna manera con las flores como ese complemento perfecto que siempre puede acompañar a un regalo de un libro. La 48ª Feria del Libro de León se celebrará entre los días 14 y 24 de mayo entre la plaza de San Marcelo y la calle Legio VII, donde se asentarán 40 casetas con un horario de apertura de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. La programación se desarrollará en una carpa instalada en esta zona, así como en el Salón de los Reyes y el Salón de Actos de la calle Alfonso V, ambos dependientes del Ayuntamiento de León.

El lema se presenta así: HuEllas, como un concepto que entiende la lectura como el rastro de conocimiento que habita en la mente del lector y que este año rinde un tributo especial a las mujeres que definieron el pasado y que construyen el presente literario. La Feria del Libro de León volverá a ser punto de encuentro de los aficionados a la lectura, que podrán conocer en primera persona a algunos de sus escritores favoritos, pues por la cita este año pasarán firmas tales como Pablo Rivero, Susana Martín Gijón, Ana Iris Simón, Bob Pop o Marta J. Serrano entre otros. La música tendrá presencia en la cita con la colaboración de la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas cuyos alumnos ofrecerán distintos conciertos a lo largo de la programación.

Óscar García agradeció la ayuda de la Concejalía de Cultura. Eva Campesino y Magalí Labarta anunciaron «acciones y actividades efímeras», así como invitaron a las familias al completo a quedarse en la Feria y transitarla «porque la programación es muy nutrida y para todos los públicos». La Feria del Libro quiere ser un homenaje a las librerías locales, junto a editoriales y negocios de otros puntos. Los puestos participantes son Librería Universitaria, Eolas Ediciones, Asimov Cómics, Mariposa Ediciones, Libros Indie / Con M De Mujer / Ediciones Whitby, Uve Books, Editorial Mundo Negro, Ministerio de Defensa, Elektra Cómics, Editorial Pez de Plata, Editorial Tinta Roja, Librería Santos Lectores, Planabooks Ediciones, Nivel 13 Cómics, Postdata Ediciones, El Corte Inglés, Editorial Librero IBP, Librería Impresiones, Editores de Castilla y León, Editorial Canica Books, Alejandría Libros, Instituto Leonés de Cultura, Librería Cosmos, Lobo Sapiens, Casa del Libro, Aliar Ediciones, Ateneo 2, Masticadores León, Librería Pastor, Editorial Péndula, Librería Letras y Tinta, Instituto Geográfico Nacional CNIG, La Nueva Crónica, El Guardián de los Libros, Universidad de León, Estrella del Norte Ediciones, Edelvives, Editorial Cultural Norte, Librosinfantilesyjuveniles.com y Editorial Gusanillo.

El acto inaugural de la 48ª edición de la Feria del Libro de León será el próximo 14 de mayo a las 18.00 horas con el pregón en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de León a cargo de la escritora y periodista Noemí Sabugal y la filóloga e investigadora Janick Le Men. Su intervención abrirá paso a una programación que celebra la riqueza del lenguaje y la importancia de la lectura en la sociedad leonesa.

De Pablo Rivero a Iria y Selene pasando por la literatura local.Susana Martín Gijón, figura clave del thriller histórico y policiaco, Ana Iris Simón, con su visión sobre la tradición, o Bob Pop con su mirada ácida sobre la identidad y la actualidad, más Marta J. Serrano, que presentará su obra más íntima Oxígeno. son algunos de los nombres destacados que aportarán incluso el interés mediático además de su aportación librera.