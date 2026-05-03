Álex Fernández, cantante mexicano: «Gracias a mi abuelo y mi padre me dedico a la música"

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Hay apellidos que pesan, pero hay voces que pueden hacer volar. Álex Fernández es hijo del conocido cantante Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández, que cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y varios premios de relevancia internacional. Álex Fernández se encuentra entre ambos mundos, donde la herencia y las ganas de escribir su propia historia se entrelazan. El cantante mexicano, nominado en varias ocasiones en los Latin Grammys actuó en León el pasado viernes 1 de mayo en un Auditorio Ciudad de León que colgó el cartel de sold out y que vibró con cada verso de sus canciones. Fernández repasa, en una entrevista para DIARIO DE LEÓN, el éxito en la capital leonesa, su carrera profesional en la música, el arraigo familiar de la dinastía Fernández y el futuro que le depara en los próximos destinos que tiene de la gira La Voz de mi Sangre.

—Su visita a León ha sido todo un éxito, ya que ha conseguido llenar el Auditorio Ciudad de León, ¿qué sensaciones le dejó ese recibimiento?

—Fue muy bonito, la verdad. La gente estuvo espectacular, me recibieron con los brazos abiertos, con muchísimo cariño. Yo me la pasé muy bien y le agradezco a toda la gente que fue, que me apoyó, que cantó conmigo todas las canciones que canté y que vivió todos esos momentos junto conmigo y todo mi equipo.

—Con respecto a los espectadores, ¿se esperaba una respuesta tan buena de León?

—La verdad es que afortunadamente nos ha estado yendo muy bien en todas las ciudades de España en las que hemos estado desde el año pasado. Me he sorprendido en cada ciudad a la que he ido porque es un mercado totalmente nuevo para nosotros y no sabíamos como iba a ser el recibimiento. A León es la primera vez que vengo y, por ello, no te esperas una respuesta tan buena como la que hemos tenido en el día de ayer. Es una sorpresa en el buen sentido, pero eso también es lo que nos motiva para seguir y nos hace querer regresar a España de seguro en un futuro.

"Sin el impulso de mi abuelo yo no estaría aquí porque no tenía en mente dedicarme a este mundo. Le estoy muy agradecido" Álex Fernández

—En España, y en León en concreto, no es habitual ver este tipo de actuaciones de música mexicana, pero has conseguido hacer sold out, ¿qué crees que conecta con el público?

—Aquí hay mucha gente española a la que le gusta la música mexicana y, además también hay muchos mexicanos que viven aquí. Es una música que valoran mucho por el peso de la cultura y sus tradiciones y eso es algo mágico. Además, nosotros traemos un espectáculo 100% mexicano, ya que traigo a mi mariachi desde México, mis músicos, bailarinas, todo mi equipo viene acompañandome desde México. Es algo que aquí la gente aprecia mucho y se lo agradecemos, porque es un gran esfuerzo, pero tiene una gran recompensa por noches como la de ayer.

—Con respecto al público español y mexicano, ¿nota diferencia ?

—Obviamente hay diferencias, pero todos realmente son todos maravillosos. Tanto México como España e incluso Estados Unidos tienen públicos increíbles, cada uno con su toque especial.

—Tras el éxito que has tenido en España, ¿se plantea reforzar su presencia aquí de cara a futuras actuaciones?

—Sí, absolutamente. De hecho, mi manager es de España, de León en concreto, y está encantado. Incluso quiere que me venga a vivir aquí. Yo soy feliz en Guadalajara, pero no veo descabellado venir una temporada aquí, sobre todo viendo el cariño con el que nos están recibiendo en todos los lugares.

—Su carrera se ha ido consolidando poco a poco en el tiempo, pero, ¿cuándo sintió que estaba alcanzando un punto importante en ella?

—Con el paso del tiempo, poco a poco hemos ido avanzando en una carrera que es difícil. La verdad que desde el principio empezamos bien y cada vez nos ha ido yendo mejor. Lo compararía como una bola de nieve, es decir, cada vez la gente responde más hacia nosotro y, por lo tanto, también nos preparamos más para darles el mejor espectáculo y esperamos que siga siendo así.

«Estamos a punto de sacar nuevo disco producido por Kiko Cibrián con el que queremos consolidar mi sonido, que es mariachi pop» Álex Fernández

—Su abuelo, Vicente Fernández, le dio su primera oportunidad ayudándolo a producir su primer álbum y también su padre le ayudó cuando lo acompañó en su gira Hecho en México. Tener este apoyo familiar desde su inicio, ¿qué le ha supuesto?

—Ha sido fundamental, una ayuda clave en mi carrera. Si mi abuelo no me hubiera impulsado, yo no estaría aquí, porque, además, no tenía pensado ser cantante en un inicio. No era algo que yo había planeado o preparado en mi vida. Él me escuchó un día y quiso ayudar a lanzarme con ese primer álbum. Y acompañar a mi papá en la gira Hecho en México me dió muchas tablas y aprendizaje que he podido tener a lo largo de mi carrera. Ese apoyo es algo que valoro muchísimo y que estoy muy agradecido.

—Ese apoyo también tiene su parte no tan positiva como es la presión y las expectativas que la gente tiene de usted, ¿cómo ha gestionado la presión de pertenecer a una dinastía tan importante y las grandes expectativas que se esperaban?

—Sabíamos desde el principio que la expectativa iba a ser alta, que nos iban a medir con la vara más alta posible, pero también es cierto que hemos trabajado mucho para cumplirlas. El espectáculo, el mariachi, la producción, cada vez mejoramos más el show para que siempre sea especial. Además, vamos agregando más cosas al show, cambiando canciones, viendo que momentos podemos añadir para hacerlo más especial y que cada persona que la haya visto, en unos dos o tres años no vuelva a ser igual y no vea lo mismo.

—Este éxito ha hecho que ya haya conseguido algunos galardones y que haya estado nominado a premios tan importantes como los Latin Grammys, ¿es un objetivo ganarlo?

—Hemos ganado ya algunos premios, aunque no sean Latin Grammys. Pero para mí, una nominación ya es un reconocimiento. Claro que me gustaría ganar, pero realmente hago esto por gusto, no por los galardones. Los premios considero que son la consecuencia del trabajo realizado , no el objetivo principal de una carrera.

—Además de estar realizando la gira, estás preparando nueva música que sale dentro de poco, ¿cierto?

—Sí, estamos a punto de sacar un nuevo disco, en aproximadamente un mes y medio, producido por Kiko Cibrián. Queremos consolidar mi sonido, que es mariachi pop. Estoy muy emocionado con lo que viene.

—Si mira al futuro, ¿cómo se ve en uno o dos años?

—Me veo haciendo muchas presentaciones. Terminamos España y luego vamos a Sudamérica, visitando países como Argentina, Chile, Uruguay o Paraguay. También me veo sacando más música y llevando este show a más partes del mundo.

—Para terminar, ¿qué es lo que más le sorprendió del público de León?

—Lo apasionado, lo bonito y lo carismático que es. Me sorprendió que, siendo yo un artista nuevo aquí, mucha gente se supiera mis canciones. Eso fue algo mágico que todavía me emociona.