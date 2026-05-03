Paloma San Basilio llevará el próximo viernes ‘Dulcinea’ al Teatro Municipal de La Bañeza

La cantante Paloma San Basilio interviene en la presentación de la próxima edición de Universal Music Festival que tendrá lugar en los meses de verano en el Teatro Albéniz este lunes en Madrid. EFE/ Rodrigo Jimenez

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Paloma San Basilio se subirá el próximo viernes, 8 de mayo, a partir de las 20.30 horas, al Teatro Municipal de La Bañeza, en la provincia de León, de la mano de ‘Dulcinea’, una propuesta teatral y musical, bajo dramaturgia y dirección de Juan Carlos Rubio y con la colaboración musical de Julio Awad, en la que la cantante ofrece una interpretación que combina emoción, humor y reflexión.

‘Dulcinea’ invita al espectador a adentrarse en la historia de la mujer perfecta, modelo de educación y encanto, dama y señora del caballero andante más famoso de la historia. Sin embargo, esta Dulcinea ya no desea cargar con ese ideal en un mundo donde los valores éticos se han visto desplazados por la estética y donde la moral parece haberse diluido, donde la protagonista cuestiona la vigencia de los sueños imposibles y se pregunta si hoy se necesita a Dulcinea.

Con humor, dolor, ironía y una sinceridad absoluta, Paloma San Basilio encarna a esta mujer que ahora toma la palabra para contarn su historia desde su propio ángulo, aquel que ni el mismísimo Quijote supo captar.

Juan Carlos Rubio, creador y director del proyecto, explicó que Paloma San Basilio “no solo canta acompañada al piano por Julio Awad, sino que, sobre todo, va a interpretar a esa Dulcinea forjada por los tópicos y ensoñaciones del caballero andante más famoso del mundo”, para lo que contará su historia desde otra perspectiva, “la que solo ella conoce”, con una mezcla de humor, dolor, ironía y sinceridad.

Inspirándose en la obra de Miguel de Cervantes, Dulcinea mezcla fragmentos de ‘Don Quijote de la Mancha’ con pinceladas de ‘La Galatea’, ‘Novelas ejemplares’ y ‘Los trabajos de Persiles y Sigismunda’. Los monólogos finales incluyen extractos de ‘Vida de don Quijote y Sancho’, de Miguel de Unamuno, creando una travesía que transita entre ficción y realidad, parodia y verdad, humor y reflexión. En cuanto a la música original del espectáculo, ha sido creada por Julio Awad e Ivana San Basilio.