Míticos deja a León como tercera mejor charanga

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Ya dijeron que la idea era dejar a León lo más alto posible y, por supuesto que lo han hecho. La charanga Míticos se convirtió este sábado en la tercera mejor de España al obtener el tercer puesto en el XII Festival Nacional de Charangas, celebrado en Poza de la Sal (Burgos). Además, no contentos únicamente con el tercer puesto (un galradón de mucho valor dentro del nicho), el trío percusionista leonés compuesto por Héctor Fernández, Brian Álvarez y José Ángel Santo Tomás obtuvieron el título de Mejor Percusión de España.

Miembros de la charanga, que este año cumple su 15 aniversario, explicaron que durante el concurso «que estuvo marcado por el agua» y cuyos competidores fueron «muy serios y competitivos», como fue el caso de Salsa Rosa, de Valencia, o los ganadores, Los Carajillo, de Aragón, Míticos logró colocarse en un podio en el que «nunca había habido representación leonesa y que no se esperaban para nada llegar hasta ese punto».

«Durante el concurso arrastramos a gente de León hasta este pueblo burgalés y eso hizo que entre los locales fuéramos los claros favoritos, algo que nos hizo estar muy cómodos y seguros de nosotros mismos" recuerdan los Míticos sobre el pasado sábado, cuando obtuvieron un tercer premio a nivel nacional que les deja un sabor de boca a «trabajo bien hecho y merecido».

También quisieron recordar que «hay que ser honestos con el alto nivel que hay en España, pero también estar muy orgullosos de volver a poner arriba a Castilla y León y, sobre todo, a León», añadieron este grupo que iba en representación de la Comunidad, pero, sobre todo, de la provincia de León.

un 15 aniversario inolvidable

Míticos cumple este 2026 15 años desde su formación y, no ha podido haber mejor forma de celebrarlo que con un premio de estas características. Hay que recordar que la charanga, antes de asistir el pasado sábado 2 de mayo al concurso, realizó una entrevista para DIARIO DE LEÓN, donde comentaban que la idea era dejar a «León lo más alto posible a través del trabajo que estamos haciendo, ya que hay días que vemos más a nuestros compañeros que a nuestras parejas», comentaban en la entrevista. Un esfuerzo que se ve recompensado, pero que siguen con el objetivo claro de seguir priorizando la calidad a la cantidad, ya que «es más importante hacerlo bien durante un rato que no mal o regular durante todo el día», explican desde la charanga que, además, seguirán yendo a los sitios que confiaron en ellos desde los inicios porque «es una forma de devolver esa confianza, aunque tengamos trabajos que nos paguen más, vamos a priorizar los que siempre han estado desde nuestro lado», finaliza.

Este nuevo galardón permite ver el potencial a nivel de charangas que hay tanto en CyL, pero, sobre todo, en León.