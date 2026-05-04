La RAE realizará un Pleno en León en honor a la reina Urraca I

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La Real Academia de la Lengua (RAE) celebrará el próximo 14 de mayo un Pleno extraordinario en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Marcelo. Será la cuarta vez que la RAE salga de los salones de la sede oficial. En las tres ocasiones anteriores se realizaron con motivo de la conmemoración del bicentenario de las Cortes de Cádiz en el año 2012, la localidad de Argamasilla de Alba en 2015 coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote y en 2023 en Zaragoza en un acto de homenaje y recuerdo a los directores Fernando Lázaro Carreter y Manuel Alvar, en el año del centenario de su nacimiento.

El Pleno se celebrará en León en una sesión plenaria abierta, excepcional y vinculada a la conmemoración del aniversario del fallecimiento de la reina Urraca. Dentro de la sesión se realizarán presentaciones de libros y se seguirá un orden del día establecido en el que no estará presente la decisión de cambiar alguna norma, ya que "un cambio de norma es más complejo".

Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de León, José Antonio Diez, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado de la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, y del académico leonés Salvador Gutiérrez, a quien pertenece la silla S mayúscula.

El alcalde ha explicado que la RAE “mantiene con León vínculos indisolubles de los que estamos todos los leoneses muy orgullosos” con la pertenencia de tres leoneses a la institución.

Además de Salvador Gutiérrez, presente en el acto, ocupan asiento en la RAE los escritores José María Merino, silla m minúscula, y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes, que ocupa la silla I mayúscula.

Salvador Gutiérrez ha explicado que el Pleno es el órgano más importante, representativo y decisivo de la Real Academia que “de manera muy excepcional sale de la institución y lo hace por causas y motivos muy especiales”. A este respecto, ha precisado que en esta ocasión se celebrará en León para “honrar el centenario de la reina Urraca, un hecho de enorme relevancia histórica”, pero también “para honrar a tantos escritores y filólogos que han nacido, vivido y germinado sus obras en León”.

La elección de León para acoger esta sesión plenaria pretende dar relieve a la conmemoración del 900 aniversario de la muerte de la reina Urraca I de León, la primera soberana por derecho propio de Europa, reina de León, Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura, Castilla y amplios territorios del norte de Portugal.

Los académicos celebrarán la sesión extraordinaria y, tras un almuerzo, visitarán la exposición organizada por el Ayuntamiento de León en el Museo de León con la colaboración de la Junta, la Diputación, y distintas entidades y empresas.