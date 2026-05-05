Homenaje al poeta Rainer María Rilke en La Bañeza

Publicado por Ismael G. Manjón La Bañeza Creado: Actualizado:

La ciudad de La Bañeza acogerá el próximo 9 de mayo de 2026 un homenaje a una de las figuras clave de la poesía europea, Rainer María Rilke (Praga, Chequia, 1875 — Montreux, Suiza 1926), con motivo del centenario de su fallecimiento (1926-2026). El acto, organizado por La Casa de la Poesía. Fondo Cultural Antonio Colinas, combinará creación artística, reflexión literaria y divulgación editorial en torno a la obra del autor.

El evento se estructurará en dos grandes propuestas. Por un lado, se inaugurará el Artefacto Rilke, una instalación artística creada por Antonio-Odón Alonso. Esta pieza, de carácter expositivo y versátil, reúne retratos, fotografías y textos del poeta, y está coronada por un torso de nogal que dialoga con el célebre poema Torso de Apolo antiguo. La instalación incluye además elementos simbólicos como una maleta, una silla o una rosa, evocando la vida, los viajes y el epitafio del escritor. Es versátil, movible y giratorio. En una de sus caras figura el poema de Antonio Colinas la violonchelista Alma Moodi interpreta a Bach en el funeral de Rilke.

Por otro lado, se presentará el primer también el volumen de la obra poética completa de Rilke, Poesía. Obra temprana, editado por Editorial Linteo en 2025. Este libro reúne ocho de sus primeros títulos y es el primero de la totalidad de su obra poética, que seguirá con otros dos que continuará contando con la traducción que volverá a ser realizada por José Luis Reina Palazón, Premio Nacional de Traducción, con la revisión del editor Manuel Ramos Méndez.

La figura de Rilke sigue siendo fundamental no solo por la originalidad de su poesía, sino también por su pensamiento y su influencia en la literatura. Dicho proceso no sólo ha influido en la poesía y en los poetas del siglo XX, sino también en el pensamiento filosófico. Obras como Cartas a un joven poeta reflejan su profunda búsqueda espiritual y su proceso de autoconocimiento, aspectos que marcaron tanto su vida como su legado.

El homenaje contará además con la participación de Antonio Colinas, impulsor del proyecto cultural, junto a otros invitados del ámbito literario y editorial. La cita busca no solo recordar al poeta en una fecha señalada, sino también acercar su obra a nuevas generaciones desde una mirada contemporánea y multidisciplinar. Una jornada que recordará a un poeta clave a nivel europeo.

La figura de Rilke sigue siendo fundamental en la poesía por su originalidad, pensamiento e influencia en la literatura