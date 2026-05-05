Casa Botines Gaudí analiza el trencadís en León

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

Este martes 5 de mayo, el Museo Casa Botines Gaudí acogerá una nueva cita cultural centrada en el estudio del modernismo y sus derivaciones contemporáneas. A partir de las 19.00 horas, el historiador y crítico de arte Josep Braçons impartirá la conferencia Trencadís. De lo popular a lo culto y viceversa, una propuesta que invita a repensar uno de los elementos más característicos de la obra de Antoni Gaudí desde una perspectiva más amplia y transversal. La intervención de Braçons no se limitará a revisar el uso del trencadís en las obras más conocidas de Gaudí, sino que pondrá el foco en su proyección más allá del imaginario habitual asociado al arquitecto catalán. En este sentido, el historiador analizará cómo esta técnica, basada en la reutilización de fragmentos cerámicos, ha influido en otros arquitectos y ha permeado en manifestaciones arquitectónicas de menor escala, trascendiendo así su dimensión puramente estética. Con una amplia trayectoria en el ámbito del patrimonio cultural, Josep Braçons ha desarrollado gran parte de su carrera en Museu d’Història de Barcelona, donde ejerció como director de Colecciones. Desde esta posición, impulsó una lectura transversal del patrimonio de Barcelona, integrando las dimensiones urbanística, arquitectónica y social de la ciudad. Su enfoque ha prestado especial atención a los aspectos más cotidianos y populares de la arquitectura, así como a los procesos mediante los cuales los lenguajes artísticos son reinterpretados y apropiados por distintos contextos.

Precisamente esa mirada será clave en la conferencia de este martes, donde el trencadís será abordado no solo como un recurso ornamental, sino como un fenómeno cultural.